«نيو إيست» توسّع حضورها إقليمياً بافتتاح مركز متكامل في الرياض

أعلنت شركة «نيو إيست»، الموزع المعتمد لعلامة «إيسوزو» عن افتتاح مركز خدمات متكامل في الرياض، ضمن خطتها التوسعية لتعزيز حضورها في قطاع النقل التجاري بالمملكة العربية السعودية والمنطقة.

ويمتد المركز الجديد على مساحة 5000 متر مربع، وقد تم تصميمه وفق أعلى المواصفات العالمية، ليقدم خدمات متكاملة تشمل بيع الشاحنات التجارية، وخدمات ما بعد البيع، وتوفير قطع الغيار الأصلية، باستخدام أحدث التقنيات لضمان أعلى مستويات الكفاءة والأداء.

وقال أحمد جمعة أهلي، الرئيس التنفيذي لشركة «نيو إيست»: «إن افتتاح المركز الجديد يعكس التزام الشركة بدعم التحولات الاقتصادية الكبرى في المملكة»، مضيفًا: «يمثل مركز الرياض خطوة محورية في مسيرتنا التوسعية، ويؤكد التزامنا بتقديم خدمات بمعايير عالمية لعملائنا وشركائنا في السوق السعودي».

وأشار أهلي إلى أن «نيو إيست» تعمل على تعزيز تكامل خدماتها في المملكة، تماشياً مع رسالتها في دعم التنقل الذكي والمستدام، لافتاً إلى استمرار الشراكة الاستراتيجية مع «إيسوزو موتورز آسيا (تايلاند)»، حيث أصبحت «نيو إيست» الموزع الرسمي لطرازات «MU-X» و«D-MAX» في جدة.

يُشار إلى أن «نيو إيست» تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1992، وتخصصت في استيراد وتوزيع قطع غيار السيارات اليابانية والكورية والأوروبية.

ومنذ دخولها السوق السعودي عام 2000، واصلت الشركة التوسع في تقديم خدمات متميزة تلبي تطلعات العملاء، وفي عام 2025، وقّعت «نيو إيست» اتفاقية شراكة مع «أنادولو إيسوزو» التركية لتصبح الموزع الحصري لحافلات «إيسوزو» في المملكة.