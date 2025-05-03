الإمارات تشارك في أولمبياد الفيزياء الآسيوي 2025 بالسعودية

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في النسخة الـ25 من أولمبياد الفيزياء الآسيوي 2025 «APhO»، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 4 إلى 12 مايو الجاري، في مقر جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمدينة الظهران، بتنظيم مشترك بين وزارة التعليم، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، وجامعة الملك فهد، وبرعاية حصرية من شركة «أرامكو» السعودية.

وتنضم الإمارات إلى 29 دولة آسيوية مشاركة في هذا الحدث العلمي، حيث يمثلها عدد من الطلبة الموهوبين في مجال الفيزياء، تم اختيارهم بعد اجتياز مراحل تدريب وتأهيل مكثفة، وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام دولة الإمارات بدعم الكفاءات الوطنية، وتمكينها من المنافسة في المحافل العلمية الدولية.

تعد هذه النسخة من أولمبياد الفيزياء الآسيوي ثاني أولمبياد دولي تستضيفه المملكة، بعد نجاح النسخة الـ56 من أولمبياد الكيمياء الدولي في الرياض عام 2024، والذي شارك فيه 333 طالباً وطالبة من 90 دولة.

ويخوض 240 طالباً وطالبة من 30 دولة منافسات هذا الأولمبياد من خلال اختبارين رئيسيين، أحدهما نظري، والآخر عملي، كل منهما يمتد لخمس ساعات، ويتم تقييمهما بمعايير دقيقة من قبل المجلس الدولي للأولمبياد.

ويتضمن برنامج الأولمبياد أيضاً أنشطة تعليمية وثقافية وترفيهية، تهدف إلى تعزيز التبادل المعرفي والثقافي بين المشاركين، وإبراز الإرث الحضاري والتطور التنموي في المملكة العربية السعودية.

من الجدير بالذكر أن أول نسخة من أولمبياد الفيزياء الآسيوي أقيمت عام 1999 في إندونيسيا، بمشاركة 12 دولة، وقد تطورت ليصبح الأولمبياد من أهم المنافسات العلمية الدولية للطلبة الموهوبين في الفيزياء على مستوى المرحلة الثانوية.

ويتم ترشيح الطلبة للمشاركة بناء على أدائهم في ملتقيات تدريبية متقدمة، تشمل مستويات نظرية وعملية، وصولاً إلى برامج تأهيلية مكثفة في المستوى الرابع، يتم من خلالها اختيار الفرق الوطنية المشاركة.

وكانت المملكة العربية السعودية قد شاركت لأول مرة في الأولمبياد عام 2012، وحققت منذ ذلك الحين 16 ميدالية وجائزة دولية، من أصل 864 ميدالية وجائزة دولية، نالها طلابها، في تأكيد لنجاح الشراكة بين «موهبة» ووزارة التعليم في تطوير المواهب السعودية وتمكينها من التميز العالمي.