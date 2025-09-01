اختتام فعاليات «مدينة شمسة الترفيهية» ضمن عروض صيف الشارقة

اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة بنجاح فعاليات «مدينة شمسة الترفيهية»، الوجهة العائلية الأحدث ضمن «عروض صيف الشارقة 2025»، والتي استمرت على مدى شهر كامل في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار «مهرجان شمسة - حيث يسطع المرح»، لتسدل الستار على تجربة ترفيهية جديدة حققت أهدافها الاستراتيجية في إسعاد المجتمع وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في الإمارة.

وشهدت «مدينة شمسة الترفيهية» طوال فترة تشغيلها من 31 يوليو وحتى 30 أغسطس إقبالاً لافتاً من قبل العائلات والأطفال فاق التوقعات.

وأكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن اختتام الفعاليات بهذا القدر من النجاح يتوج الاستراتيجية الطموحة للغرفة في طرح نماذج ترفيهية مستدامة تصاحب عروض التسوق وتصنع قيمة مضافة طويلة الأمد، حيث مثلت المدينة منصة متكاملة عززت جاذبية الشارقة وجهة للعائلات.