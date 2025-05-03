رغم مطالب ترامب.. توقعات خفض الفائدة بأمريكا في يوليو

أعلن باركليز وجولدمان ساكس الجمعة أنهما يتوقعان أن يقرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة في يوليو ، بعد تقرير للوظائف جاء أفضل من المتوقع.

وكان البنكان قد توقعا سابقا خفضا لأسعار الفائدة في يونيو .

وأظهرت بيانات الجمعة ارتفاعا في الوظائف غير الزراعية بأكثر من المتوقع في أبريل، مع استقرار معدل البطالة عند 4.2بالمئة.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال يومي 6 و7 من شهر مايو الجاري، ويومي 17 و18 من شهر يونيو المقبل، ويومي 29 و30 من شهر يوليو المقبل.

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الاحتياطي الفيدرالي مجددا لخفض أسعار الفائدة أكثر من مرة مؤخراً.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إن الاقتصاد الأمريكي في مرحلة انتقالية، مستشهدا بقوة سوق العمل وخطته للرسوم الجمركية، وكرر دعوته لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لخفض أسعار الفائدة.

وأضاف في منشور على موقع تروث سوشيال "ما زلنا في مرحلة انتقالية، بدأنا للتو!".