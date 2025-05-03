كليدور تطلق أول مشروع سكني يحمل علامة فندق «آرت هاوس» التجارية في الإمارات بـ 400 مليون درهم

وقعت كليدور، الشركة المتخصصة في إدارة وتطوير المشاريع العقارية، شراكة استراتيجية مع فندق آرت هاوس–نيويورك لتنفيذ مشروعها الأيقوني الجديد في جزيرة المرجان في رأس الخيمة، والذي يحمل اسم «آرت هاوس المرجان»، بقيمة استثمارية 400 مليون درهم ويمثل المشروع أول توسع دولي لعلامة «آرت هاوس» التجارية خارج الولايات المتحدة.

تم توقيع الاتفاقية خلال حفل رسمي في دبي، بحضور كل من عمر غول، مؤسس ورئيس مجلس إدارة كليدور، وكريم العقابي ممثل عن فندق آرت هاوس، والمهندس عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان، وراجات فيرما، الشريك المؤسس لشركة بروسبكت.

انطلاقة نوعية

وأكد عمر غول، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «كليدور»، أن توقيع الاتفاقية يُمثّل انطلاقةً نوعية لشراكة استراتيجية راسخة تقوم على ركائز التميز والتراث والابتكار. وأشار إلى أن الشراكة تهدف إلى نقل الإرث الإبداعي الذي تمثّله علامة «آرت هاوس» إلى قلب جزيرة المرجان، إحدى أكثر المجتمعات ديناميكية وحيوية في الإمارات، موضحاً أن التعاون يُسهم في تقديم مفهوم جديد للفخامة، يمزج بين الإبداع المعماري والبُعد الثقافي الفريد الذي تتميز به إمارة رأس الخيمة.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة «كليدور» إلى أن الجزيرة أصبحت بالفعل وجهة رائدة للترفيه والاستجمام، تستقطب الزوار والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح أن الشراكة ستمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير الجزيرة، حيث يجمع المشروع بين الإبداع الفني والثراء الثقافي ليقدّم نموذجاً راقياً لأنماط المعيشة الفاخرة والضيافة المتميزة. كما أعرب عن بالغ سعادته بالتعاون مع فندق «آرت هاوس – نيويورك»، إلى جانب الشريك الاستراتيجي «بروسبكت».

خبرة واسعة

وأعرب كريم العقابي، عن سعادته بالإعلان عن هذه المرحلة الجديدة في مسيرة العلامة التجارية، مؤكداً اعتزاز «آرت هاوس» بالشراكة مع شركة «كليدور»، التي تتمتع بخبرة واسعة في سوق دولة الإمارات.

وأضاف أن «آرت هاوس» تثق تماماً بخبرة «كليدور» في تنفيذ مشاريع تجمع بين الأناقة الخالدة والتميّز الدائم، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تمثل الخطوة التوسعية الأولى للعلامة التجارية خارج الولايات المتحدة الأمريكية، معبّراً عن الطموح المشترك بين الجانبين لبناء إرث مستدام.

وأوضح العقابي أن اختيار الإمارات، وتحديداً جزيرة المرجان، جاء نتيجة للنمو المتسارع الذي يشهده قطاع العقارات، والرؤية المستقبلية الطموحة للقيادة الرشيدة في الدولة، إلى جانب الطموحات الاستراتيجية للمنطقة ككل.

وجهة عالمية

وأكد المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان، أن التناغم الفريد بين الطبيعة الخلابة والإرث الثقافي العريق لإمارة رأس الخيمة قد أسهم بشكل كبير في استقطاب نخبة من المشاريع والمرافق الفاخرة إلى الجزيرة، ما عزز مكانتها واحدة من أبرز الوجهات السياحية المزدهرة في دولة الإمارات، وجعل منها مركزاً استثمارياً رفيع المستوى يجذب أهم الاستثمارات العالمية.

وأضاف أن تواجد «آرت هاوس» في الجزيرة يعكس التزام الشركة بتطوير وجهة عالمية تتسم بالتميز المعماري والثراء الثقافي، وتوفر أرقى مقومات أنماط الحياة الاستثنائية. كما عبّر عن ثقته بالدور الفريد الذي سيلعبه مشروع «آرت هاوس ريزيدنسز المرجان» من خلال ما يتمتع به من طابع مميز وتصميم راقي يسهم في تعزيز المشهد العقاري المتطور في جزيرة المرجان ودعم نمو مجتمعها المزدهر.

مزيج فريد

وقال راجات فيرما، الشريك المؤسس لشركة بروسبكت، إن المشروع خطوة جريئة تنبع من رؤية طموحة تهدف إلى خلق مزيج فريد يجمع بين الإبداع المعماري العالمي والازدهار المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري في المنطقة.

وأضاف التعاون يعكس إيماناً راسخاً ورؤية موحدة بين جميع الشركاء بقدرة العلامات التجارية العالمية المرموقة على استثمار الإمكانات الواعدة التي تزخر بها جزيرة المرجان، وتسخير الابتكار العقاري لإعادة صياغة مفهوم الفخامة والتميّز في المساحات المعيشية، بما يخلق قيمة مضافة وإرثاً مستداماً.