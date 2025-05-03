مجموعة اللولو تستضيف اجتماع عمل مع وفد من نيوجيرسي

رحبت مجموعة اللولو بحاكم ولاية نيوجيرسي، فيل مورفي، ووفد رفيع المستوى من ولاية نيوجيرسي الأمريكية، خلال اجتماع عمل عُقد ضمن زيارة الوفد إلى الإمارات العربية المتحدة.

ترأس الوفد، الذي ضم 42 عضواً، حاكم ولاية نيوجيرسي، فيل مورفي، وضم السيدة الأولى تامي مورفي، وسفيرة الولايات المتحدة لدى الإمارات، مارتينا أ. سترونغ، وعدداً من كبار المسؤولين.

وخلال اللقاء الذي حضره معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، رحب رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو، يوسف علي موسليام، بالضيف والوفد المرافق.

وركزت المناقشات على توسيع فرص التجارة والاستثمار، لا سيما في قطاع تصنيع الأغذية وتصدير المنتجات الأمريكية إلى الأسواق العالمية.وأشاد الحاكم مورفي بيوسف علي ومجموعة لولو لاستثماراتهما المستمرة في نيوجيرسي من خلال شركة «واي إنترناشونال يو إس إيه».

حيث تُدير المجموعة مركزاً متطوراً لتوزيع الصادرات في نيوجيرسي، ويلعب دوراً حيوياً في تصدير المنتجات الغذائية وغير الغذائية الأمريكية إلى الشرق الأوسط والشرق الأقصى وآسيا وأفريقيا.

وقال مورفي: «لقد كان اجتماعاً مثمراً للغاية بالنسبة لنا. تُعدّ مجموعة لولو لاعباً رئيسياً في صناعة الأغذية، وخاصةً في التصدير من نيوجيرسي، وهو شرف عظيم لنا. نحن ملتزمون بدعم عملياتها وموظفيها.

في الواقع، ستعمل محطة القطار الجديدة في ليندهيرست، المقرر افتتاحها خلال الأسبوعين المقبلين، على التواصل للعديد من العمال في مصنع الشركة».

تعزيز العلاقات

وأكد يوسف علي التزام مجموعة لولو بتعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والإمارات.وقال: «تُعدّ لولو من كبار المستثمرين في قطاعي الزراعة وتصنيع الأغذية في الولايات المتحدة. ويعمل مرفقنا في نيوجيرسي بشكل وثيق مع العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لإيصال منتجاتها إلى الأسواق العالمية».