هوتباك تستثمر 100 مليون دولار في منشأة تصنيع بأمريكا

أعلن حاكم ولاية نيوجيرسي، فيل مورفي، وشركة «هوتباك»، المتخصصة في حلول تعبئة وتغليف المواد الغذائية المستدامة ومقرها الإمارات، عن خطوة كبرى في إطار استراتيجية التوسّع العالمية التي تنفذها الشركة، وذلك من خلال استثمار بقيمة 100 مليون دولار لتأسيس منشأة جديدة للتصنيع والتوزيع في مدينة «إديسون»، بولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشكّل هذا المشروع الانطلاقة الأولى لشركة «هوتباك» في الإنتاج داخل أمريكا الشمالية، ويجسّد التزامها الراسخ بتوفير حلول تغليف مبتكرة ومصممة حسب الطلب، إلى جانب تعزيز كفاءة سلاسل التوريد لتلبية المتطلبات المتغيرة لقاعدة عملائها المتنامية في الولايات المتحدة، بما يتماشى مع رؤيتها للتوسّع العالمي بحلول 2030.

وتمتد المنشأة على 70,000 قدم مربعة، ومن المقرّر أن تبدأ عملياتها التشغيلية في يونيو 2025. وضمن المرحلة الأولى من المشروع، سيتم توفير 200 فرصة عمل جديدة في المنطقة على مدار 5 سنوات.

ورحّب حاكم ولاية نيوجيرسي، فيل مورفي، الذي كان متواجداً في دبي على رأس البعثة الاقتصادية للولاية إلى دول الخليج العربي، بالإعلان عن هذا المشروع. وبهذه المناسبة، قال الحاكم فيل مورفي:

إن قرار شركة «هوتباك» بتوسيع حضورها في ولاية نيوجيرسي يُعد دليلاً قوياً على المزايا الاستراتيجية التي تتمتع بها ولايتنا، من حيث الموقع الجغرافي، والقوى العاملة الماهرة، والبنية التحتية المتطورة. وأضاف: من خلال هذا الإعلان، تواصل نيوجيرسي ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للشركات العالمية التي تتطلع إلى التوسع والابتكار في الولايات المتحدة.

وقال عبد الجبار بي بي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "هوتباك: نحن فخورون بتأسيس أول منشأة تصنيع لنا في ولاية نيوجيرسي، إذ يمثل هذا التوسع علامة فارقة في مسيرة الشركة. ويعكس هذا الاستثمار تفانينا بتقديم خدمات أفضل لعملائنا في السوق الأمريكية، كما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص العمل وتعزيز قدرات التصنيع المتقدمة.