الإمارات واليونان تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

قام معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها بزيارة رسمية لجمهورية اليونان، رافقه خلالها وفد ضم ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، بما في ذلك شركة أدنوك.

وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، و«القابضة» (ADQ)، وشركة مبادلة للاستثمار، ومجموعة إيدج (EDGE)، و«بيور هيلث»، و«MGX»، و«2PointZero»، وشركة «بريسايت».

تأتي الزيارة بهدف متابعة مستجدات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات وجمهورية اليونان، والتي تم توقيعها في نوفمبر 2020، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

ومتابعة مُخرجات زيارة كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان إلى الدولة في فبراير 2025، إلى جانب متابعة آخر مستجدات الصندوق الاستثماري المشترك بين البلدين، الذي تم الإعلان عنه في مايو 2022، بقيمة (4 مليارات يورو).

آفاق جديدة

والتقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر مع كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني، ونقل إليه تحيات القيادة في دولة الإمارات وتمنياتها لليونان حكومةً وشعباً بمزيد من التقدم والازدهار.

مؤكداً حرص دولة الإمارات على توسيع مجالات التعاون الثنائي، والارتقاء بها إلى آفاق جديدة تعكس تطلعات القيادة في البلدين خصوصاً في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وتضمن برنامج الزيارة لقاء مع كوستيس هاتزيداكيس، نائب رئيس وزراء اليونان، تم خلاله مناقشة التقدم المحرز ضمن مسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وتوسيع الاستثمارات.

ومتابعة تنفيذ المشاريع القائمة بين البلدين الصديقين في إطار هذه الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التنمية المستدامة علاوة على عدد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

والتقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أيضاً نيكوس ديندياس، وزير الدفاع اليوناني وجرى بحث سبل تعزيز التعاون في قطاع الصناعات المتقدمة والتصنيع، بما في ذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وإمكانية تطوير شراكات جديدة في مجالات التصنيع العسكري والتقنيات المرتبطة بها.

البيئة الاستثمارية

وتم خلال الزيارة الإعلان عن الموافقة على استمرار العمل بالاتفاقية الحالية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان بشأن تجنب الازدواج الضريبي بما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية ويواكب تطلعات الجانبين نحو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي.

تضمن برنامج الزيارة كذلك عقد حوار استراتيجي بعنوان «الإمارات واليونان: فصل جديد في مسيرة الشراكة الاقتصادية» جمع ممثلين عن جهات حكومية وشركات من القطاع الخاص وتم خلاله مناقشة عدد من الفرص الاستثمارية في المجالات ذات الأولوية لدى البلدين بما في ذلك الطاقة، والطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والبنية التحتية، ومراكز البيانات، وغيرها.

وقام معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، خلال الزيارة بجولة في المقر الرئيسي لشركة تيرنا للطاقة المتجددة (التي استحوذت عليها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وتعتبر أكبر مستثمر في قطاع الطاقة المتجددة في اليونان والتقى خلالها جورجيوس بريستريس، رئيس مجلس إدارة «تيرنا إنرجي»، وعدداً من كبار الموظفين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الخطة الاستراتيجية للشركة وخططها لتسريع نشر مشاريع الطاقة المتجددة في جنوب شرق ووسط أوروبا.

وشملت الزيارة أيضاً عدداً من المرافق التابعة للشركة، بهدف الاطلاع على التكنولوجيا المستخدمة في عملياتها.