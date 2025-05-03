«مصدر» تنجز الاستحواذ على «تيرنا إنرجي»

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» إتمام إجراءات إلغاء إدراج شركة «تيرنا إنرجي» التابعة لها في بورصة أثينا، وذلك بعد استكمال استحواذ «مصدر» الشهر الماضي على 100 % من أسهم الشركة.

وقام وفد برئاسة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، يرافقه محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي للشركة، بجولة في المقر الرئيسي لشركة «تيرنا إنرجي» في أثينا، التقى خلالها عدداً من الموظفين من مختلف الأقسام.

كما التقى الوفد جورجيوس بريستريس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «تيرنا إنرجي» وركز النقاش، وهو الأول منذ إتمام عملية الاستحواذ، على استراتيجية «مصدر» لتوسيع أعمال الشركة وتسريع نشر مشاريع الطاقة المتجددة في مناطق جنوب شرق ووسط أوروبا.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إنه تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة ببناء وتعزيز الشراكات التي تسهم في نشر حلول الطاقة المتجددة ومشاريع الاستدامة حول العالم، يأتي استحواذ «مصدر» على «تيرنا إنرجي»، ويعد خطوة مهمة ضمن استراتيجية النمو والتوسع الدولي في اليونان وغيرها من الدول الأوروبية.

وتشجيع مزيد من الاستثمارات التي تسهم في دعم جهود هذه الدول لتحقيق أهدافها المتعلقة بالطاقة النظيفة، كما يجسد هذا الاستحواذ التزام دولة الإمارات وشركتها «مصدر» بتوفير إمدادات من الطاقة الموثوقة والمستدامة وبتكلفة مناسبة، والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل أفضل للجميع.

وقال محمد جميل الرمحي إن استكمال إلغاء إدراج «تيرنا إنرجي» في بورصة أثينا يعد بداية مرحلة تتيح الاستفادة من الخبرات المتكاملة لفرق العمل في كلتا الشركتين وتسريع وتيرة تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة في اليونان ومختلف أنحاء المنطقة وسيسهم اعتماد «تيرنا إنرجي» منصة رئيسية لـ«مصدر» في دعم أهدافنا المشتركة في الطاقة المتجددة، ودفع الجهود لتحقيق نقلة في قطاع الطاقة على مستوى أوروبا.