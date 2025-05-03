«إينوك» تطلق حملتها الصيفية «زوّد ربحك»

أعلنت مجموعة إينوك عن إطلاق حملتها الصيفية «زوّد ربحك» في نسختها الثانية بالتعاون مع «دريم دبي»، والتي تتيح الفرصة لعملاء متاجر «زووم» للفوز بجوائز قيّمة، بما في ذلك جائزة نقدية كبرى بقيمة 500 ألف درهم وست سيارات «شيري تيجو 8» طراز 2025.

وسيحصل العملاء الذين ينفقون ما لا يقل عن 25 درهماً في أي من متاجر «زووم» خلال الفترة من 1 مايو إلى 20 يونيو 2025، على فرصتين للفوز، الأولى من خلال قسيمة سحب يجب تعبئتها وتقديمها في المتجر.

والثانية من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) المطبوع على الإيصال أو المعروض في الموقع، والذي ينقلهم إلى موقع «دريم دبى»، حيث يتعين عليهم إدخال الرمز الفريد المطبوع على الإيصال لتأمين فرصة ثانية لدخول السحب.

وستؤهلهم هذه القسائم للدخول في سحوبات الجوائز الأسبوعية، حيث سيحصل ستة فائزين بمعدل فائز واحد أسبوعياً، على سيارة «شيري تيجو 8» طراز 2025 جديدة كلياً، بالإضافة إلى دخولهم في السحب الكبير الذي سيُجرى في 23 يونيو.

كما يمكن للعملاء تعزيز فرصهم في الفوز من خلال شراء «باقة الفائز» مقابل 10 دراهم، والتي تتضمن خمس قسائم سحب إضافية بالإضافة إلى عرض حصري من أوتوبرو.

وسيشهد السحب النهائي فوز فائز واحد بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 500 ألف درهم نقداً، وعشرة فائزين يحصلون على 5 آلاف درهم عبارة عن نقاط من برنامج المكافآت YES، والتي يمكن استبدالها بالوقود، وتخدم «زووم» اليوم أكثر من 88 مليون عميل سنوياً من خلال 253 متجراً منتشرة في أنحاء الإمارات، منها 47 متجراً في محطات مترو دبي.