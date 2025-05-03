غرفة عجمان تبحث فرص التعاون مع غواتيمالا

استقبل المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، خورخي رافايل أرشيلا رويز، سفير جمهورية غواتيمالا لدى الدولة، لبحث سبل التعاون الاقتصادي وتنمية حجم التجارة البينية ورصد الفرص الاستثمارية في مجالات «السياحة، الزراعة، الصناعة، التعليم، الصحة، التجارة وغيرها من القطاعات».

حضر اللقاء محمد علي الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء في غرفة عجمان، وخوسيه باسيلا مستشار تجاري في سفارة غواتيمالا.

وأكد عبدالله المويجعي، حرص إمارة عجمان على تعزيز تعاونها التجاري والاستثماري مع الجانب الغواتيمالي، خصوصاً في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والتي تعد أبرز القطاعات الرئيسة في جمهورية غواتيمالا.

وأشار إلى أن اللقاء يشكل فرصة هامة لبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك والاستفادة من ممكنات ومقومات البلدين واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بين عجمان وغواتيمالا بشكل خاص، وبما يعود بالنفع على الجانبين ويحقق بناء شراكات دولية إيجابية.