منتدى الأعمال الإماراتي العراقي يبحث تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية

نظّم اتحاد غرف الإمارات بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي واتحاد الغرف التجارية العراقية «منتدى الأعمال الإماراتي العراقي الثاني»، على هامش زيارة الوفد التجاري العراقي للإمارات، التي اختتمت أمس.

وأكد عبدالله سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حرص غرف التجارة وممثلي القطاع الخاص والشركات على دعم وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وجمهورية العراق.

منوهاً بدور مبادرة معاً للشراكات بين اتحاد غرف الإمارات ومصرف التنمية الدولي فرع دبي، لتكون حلقة التواصل وجسر العبور لأصحاب الأعمال والمستثمرين بين البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن الإمارات سباقة باستضافة وإطلاق الشراكات الثنائية والإقليمية والعالمية. وقيام اتحاد غرف الإمارات بعقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي العراقي.

والدورة الثانية لمنتدى الأعمال، كفعالية اقتصادية تُعنى بتشجيع الاستثمار والأعمال بين دولة الإمارات وجمهورية العراق، يعكس الرؤية المستقبلية الثاقبة التي تتمتع بها، والتي تؤكد ضرورة استثمار هذه النهضة الصاعدة لدولة الإمارات في جعل منطقة الخليج العربي نقطة جذب للاستثمارات العالمية ومركزاً للأعمال.

من جهة أخرى، ثمّن الدكتور مظفر مصطفى الجبوري، سفير جمهورية العراق لدى الدولة، عمق علاقات الأخوّة والتعاون بين العراق ودولة الإمارات، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.

وأكد أن التكامل الاقتصادي بين العراق والإمارات يستند إلى شراكة استراتيجية شاملة، تقوم على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرّك الرئيسي للنمو، إلى جانب دور الدولة في تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية المحفزة للنشاط الاقتصادي، دون التدخل المباشر في تفاصيل العمليات التجارية.

وأشار السفير العراقي إلى التطور النوعي في العلاقات الاقتصادية، مستعرضاً حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي ارتفع من 28.3 مليار دولار عام 2023 إلى 39.3 مليار دولار 2024، بنمو 8.6 %.