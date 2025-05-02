«برلين» تتوقع جذب المزيد من السياح والزوار من دول الخليج

شاركت هيئة «زوروا برلين» «VISIT BERLIN» في فعاليات سوق السفر العربي الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي.

وشهد جناح «زوروا برلين» إقبالاً كبيراً من الزوار والمهتمين خصوصاً مع مشاركة عدد من شركاء الهيئة، حيث ضم الجناح مجموعة من وكلاء السفر والفنادق والعديد من المرافق السياحية التي تشتهر بها العاصمة الألمانية.

وقال رالف أوستندورف، مدير الأسواق العالمية والعلاقات الإعلامية: «تكتسب مشاركتنا في سوق السفر العربي أهمية كبيرة، كون هذا المعرض يشكل أحد أهم المعارض السياحية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونسعى لاستقطاب المزيد من الزوار والسياح من هذه المنطقة الهامة، بالإضافة إلى تعريف الزوار والمهتمين بالمميزات والمقومات السياحية التي تتمتع بها مدينة برلين التي تمتلك تاريخاً عريقاً، وتضم أهم وأبرز المراكز التجارية والترفيهية إلى جانب الفنادق الفاخرة، كما تضم المدينة العديد من المطاعم التي تقدم المأكولات العربية والحلال للزوار».

وأضاف أوستندورف: «تستقبل مدينة برلين ملايين الزوار والسياح كل عام، ولكننا نتطلع لاستقبال المزيد من الزوار والسياح والمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2025، خصوصاً مع توفر رحلات مباشرة تربط بين مدن دبي والدوحة وجدة والعاصمة الألمانية برلين عبر شركات يورو وينجز وكوندور، والخطوط الجوية القطرية، وشركة طيران ناس».

وتابع بالقول: «لقد حاز مطار برلين براندنبورغ في العام 2025 على لقب أكثر مطارات العالم تحسناً من «سكاي تراكس»، حيث أشادت هذه الجائزة بالتحسينات الكبيرة التي حققها المطار عبر تقديم جودة عالية في الخدمات».

وذكر أن «زوروا برلين» تروج لمفهوم السفر الحلال، حيث يتوفر الطعام الحلال عبر مجموعة واسعة من المطاعم في العاصمة الألمانية برلين، وذلك مراعاة لاحتياجات الزائرين والسياح المسلمين، موضحاً أن برلين تزخر بالعديد من الأماكن والأنشطة والفعاليات التي تهم المسافرين من الدول العربية والإسلامية.

وأعرب أوستندورف عن توقعاته أن تستقطب برلين خلال موسم صيف 2025 أعداداً كبيرة من الزوار والسياح من دول الخليج العربي، بفضل الجهود الكبيرة التي قامت بها هيئة «زوروا برلين» في التعريف بالمكانة السياحية الكبيرة للمدينة، والتجارب المتنوعة التي يمكنهم القيام بها خلال تواجدهم، والاستمتاع بالمرافق والأنشطة إلى جانب زيارة المطاعم التي تقدم المأكولات العربية والحلال.