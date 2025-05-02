المنتدى العالمي لقادة المطارات يستشرف من دبي تحديات ومستقبل القطاع

يجتمع قادة وخبراء ومختصون في مجال المطارات من أنحاء العالم في دبي من 6 إلى 7 مايو الجاري، للمشاركة في المنتدى العالمي لقادة المطارات، لمناقشة الاتجاهات الكبرى والتطورات التي ستُعيد تشكيل طريقة عمل المطارات، وخدمتها للمسافرين وأصحاب العلاقة خلال السنوات الـ 25 المقبلة، حيث من المتوقع أن يصل عدد المسافرين جواً إلى 12.4 مليار مسافر، وفقاً لتوقعات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، فيما يعتبر خبراء أن 5 اتجاهات كبرى ستُعيد تشكيل طريقة عمل المطارات وخدمة المسافرين حول العالم.

ويُعقد المنتدى بالتزامن مع الدورة الرابعة والعشرين من معرض المطارات، حيث سيلتقي أكثر من 50 من صناع السياسات في قطاع الطيران وقادة الأعمال في المطارات وخبراء التكنولوجيا، لتعزيز التفاعل المثمر وتبادل المعرفة بشأن التحديات الحرجة وفرص النمو في عالم تقوده التكنولوجيا.

نهج استباقي

وسيلقي الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الكلمة الرئيسة حول «الالتزام بالتميّز ونهج استباقي لصياغة مستقبل الطيران»، بالإضافة إلى كلمة رئيسة يلقيها محمد لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني في دبي.

وستكون هناك كلمة رئيسة أخرى بعنوان «الابتكار في قلب تطور المطارات» يلقيها عبدالله الشامسي، مدير إدارة الهندسة في مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية. كما سيتحدث في المنتدى يان غيلمان، نائب الرئيس الأول لمطارات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة أماديوس في كلمة رئيسة أخرى.

وستناقش جلسة رفيعة المستوى على مستوى الاستراتيجيات والتقنيات المبتكرة التي تدفع مستقبل قطاع الطيران، خصوصاً من خلال توسعة المطارات وتطوير البنية التحتية الجديدة. وسيقوم بإدارة الجلسة الكابتن عبد الله الحيدر، مستشار في شركة مطارات الدمام، ويشارك فيها كل من أسكن دمير، الرئيس التنفيذي لمطار بليز دياني الدولي (السنغال)، وبييرفيتّوريو فارابي، المدير التشغيلي والمدير المسؤول لمطار تيرانا الدولي (ألبانيا)، وفيليب أرسونو، رئيس قطاع البنية التحتية في شركة شنايدر إلكتريك، وناتزارينو فينتولا، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمطار ج. ماركوني دي بولونيا (إيطاليا).

معرض المطارات

ويُعد معرض المطارات، أكبر معرض تجاري لصناعة المطارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ويُنظم في دبي منذ عام 2001، وقد رسخ مكانته كوجهة رئيسة للاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات وشرائها، فضلاً عن اكتساب وتعزيز المعرفة باتجاهات السوق الحالية وآفاقه المستقبلية.

ويُقام المعرض تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، في مركز دبي التجاري العالمي. كما سيُعقد على هامش المعرض مؤتمران مصاحبان هما (أمن المطارات في الشرق الأوسط ومنتدى مراقبة الحركة الجوية).

ومن المتوقع أن يسافر نحو 2.4 مليار مسافر من جيل الألفية جواً حول العالم بحلول عام 2050.

ويستدعي النمو الحالي والتوقعات المستقبلية نقاشاً معمقاً لتوجيه صناعة المطارات نحو منظومة سفر أكثر أماناً وكفاءة، مع وجود المطارات في قلب هذا التحول.

ويستعرض معرض المطارات رؤى حول سوق تطوير المطارات الذي تبلغ قيمته تريليون دولار في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا. وسيحضره أكثر من 130 عارضاً و150 مشترياً يمثلون أكثر من 70 جهة من 30 دولة.

وسيضم المعرض جناحين دوليين ومؤتمرين رئيسين يتضمنان 30 جلسة نقاش. وتشهد هذه الدورة إطلاق 3 منصات جديدة هي منطقة معدات خدمات الأرض (GSE Zone)، وجناح تكنولوجيا المطارات (Airport Tech Pavilion)، ومركز تصميم المطارات (Airport Design Hub).