اتفاقية بين «ماج» و«ملتي بانك» و«مافريك» لترميز أصول عقارية بقيمة 3 مليارات دولار

وقّعت شركة «ماج» اتفاقية تاريخية مع كل من «مجموعة ملتي بانك»، أكبر مزوّد للمشتقات المالية في العالم ومقرها دبي، وشركة «Mavryk» المتخصصة في تقنيات البلوكتشين، وذلك لترميز أصول العالم الحقيقي بقيمة 3 مليارات دولار، في أكبر مبادرة لترميز أصول حقيقية على مستوى العالم.

وتسّلط هذه المبادرة الضوء على الإطلاق الوشيك لرمز $MBG، الذي يشكّل الركيزة الأساسية في منظومة مجموعة ملتي بانك المالية الرقمية من الجيل الجديد.

وتتيح هذه الشراكة إدراج مشاريع «ماج» المتميزة، مثل «مشروع ريتز كارلتون ريزيدنسز، دبي كريك سايد ضمن منتجع كيتورا»، و«كيتورا ريزيرف»، على منصة MultiBank.io الرقمية المُنظّمة لتداول الأصول الحقيقية المُرمّزة، ما يمنح المستثمرين حول العالم فرصة الوصول الرقمي إلى هذه العقارات الفاخرة. وبمجرد إطلاقها، سيتمكّن حاملو هذه الأصول من تحقيق عوائد يومية يتم توزيعها عبر المنصة. وسيشكّل رمز $MBG البنية التحتية الأساسية للمنصة، حيث سيُستخدم في الوصول إلى الأصول والتخزين، وتحصيل الرسوم، والتفاعل مع المنصة، ما يعزز من مكانته كمحرك رئيسي لعروض الأصول الرقمية المؤسسية.

وبموجب الاتفاقية، تقوم «ماج» بتوفير الأصول العقارية الفاخرة للترميز، فيما تقدم Mavryk البنية التكنولوجية المعتمدة على البلوكتشين لدعم إصدار الأصول رقمياً ودمجها مع خدمات التمويل اللامركزي (DeFi). من جانبها تتولى مجموعة ملتي بانك مسؤولية ضمان الامتثال التنظيمي، وتوفير السيولة في السوق الثانوية، وإدارة الحوكمة على المنصة، بدعم من الإمكانات المتعددة لرمز $MBG.

وقال طلال موفق القداح، النائب التنفيذي الأول لرئيس مجلس الإدارة في ماج: «لطالما كان التميّز والشغف محور رؤيتنا في ماج للمساهمة في تشكيل مشهد العقارات المستقبلي، وهذه الشراكة مع مجموعة ملتي بانك تمثل خطوة نوعية نحو توسيع نطاق الوصول إلى المشاريع العقارية المتميّزة، وتوفير السيولة عبر تقنيات بلوكتشين، مع الحفاظ على الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية».

وقال زاك طاهر، الرئيس التنفيذي لمنصة MultiBank.io: «هذه ليست مجرد صفقة عقارية، بل نموذج رائد لاستخدام رمز $MBG. فمن خلال إتاحة الوصول السلس إلى أصول عقارية مُرمّزة بقيمة 3 مليارات دولار، تصبح مجموعة ملتي البانك الجسر الذي يربط بين التمويل المنظم والبنية التحتية للاستثمار من الجيل الجديد. هذه هي الطريقة التي نحوّل بها مفهوم الويب 3 إلى واقع ملموس».

بدورة قال أليكس ديفيس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «Mavryk»: «يمثّل هذا التعاون تحولاً جذرياً في كيفية الوصول إلى الأصول الحقيقية وتداولها. ومن خلال الاستفادة من بنيتنا التحتية المتقدمة في الترميز والتمويل اللامركزي، نحن نحوّل المشاريع العقارية البارزة إلى فرص استثمارية عابرة للحدود. وبالشراكة مع «ماج» ومجموعة ملتي بانك، نضع الأساس التكنولوجي لمستقبل شفاف وقابل للتوسع، حيث تصبح الأصول المؤسسية متاحة بكل سهولة».