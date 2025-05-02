شرطة دبي تقدم خدمة لغة الإشارة للزوار من فئة الصم

تفقّد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، مشاركة شرطة دبي، ممثلة بإدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، في معرض سوق السفر العربي 2025، المقام في مركز دبي التجاري العالمي.

وذلك بحضور العميد حارب الشامسي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعدد من الضباط.

وأثنى اللواء المنصوري على مشاركة شرطة دبي في معرض سوق السفر العربي، وجهود فرق العمل المشاركة في المنصة، وحرصهم على التواصل مع الجمهور، وتعريفهم بالخدمات الأمنية السياحية والمجتمعية، وقال:

«تؤكد مشاركة شرطة دبي في المحافل والمعارض المحلية والإقليمية والدولية التزامنا الراسخ بتعزيز توجهاتنا الاستراتيجية في «المدينة الآمنة»، و«إسعاد المجتمع» لكل فئات المجتمع، بمن فيهم زوار الإمارة، بما يعكس السمعة الريادية العالمية لدبي بوصفها وجهة سياحية جاذبة تجمع بين الأمان والتميز في تقديم الخدمات، وبما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للإمارة».

واختتمت القيادة العامة لشرطة دبي مشاركتها في المعرض بعرض أحدث خدماتها وابتكاراتها الأمنية في قطاع الأمن السياحي، إلى جانب تقديم خدمة ترجمة لغة الإشارة إلى فئة الصم عبر 6 من مترجمي لغة الإشارة.

وأشاد العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بالنجاح الكبير الذي حققته مشاركة القيادة العامة لشرطة دبي في المعرض، مؤكداً أن الحضور اللافت والتفاعل الجماهيري والإعلامي الواسع عكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها شرطة دبي في مجالات الأمن السياحي والتوعية المجتمعية.

وقال العميد خلفان عبيد الجلاف: «شكلت مشاركتنا في المعرض منصة مثالية لاستعراض مبادراتنا النوعية وخططنا المستقبلية في تعزيز الأمن السياحي، كما تتيح لنا تبادل الخبرات مع نخبة من الجهات المحلية والدولية».