سلسلة من الفعاليات المتنوعة في «جيسيك جلوبال»

يشهد معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات «جيسيك جلوبال 2025»، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو الجاري، سلسلة من الفعاليات والمشاركات المتنوعة.

وينظّم مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات مجموعة من الأنشطة والفعاليات. وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس المجلس، إن انعقاد «جيسيك جلوبال 2025» يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تصاعد التهديدات السيبرانية من حيث مستوى التعقيد وسرعة الانتشار.

وأضاف: «في إطار عام المجتمع الذي أعلنته دولة الإمارات، تجسد الشراكة المستمرة مع «جيسيك جلوبال» التزام الدولة بتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديدات الإلكترونية المعاصرة، التي تشمل قضايا محورية مثل حماية خصوصية البيانات، وتحصين الشبكات الحيوية، والتصدي للهجمات المتقدمة، وذلك عبر حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي».

ويشارك مركز دبي للأمن الإلكتروني في المعرض. وأكد يوسف حمد الشيباني، المدير العام للمركز أن المشاركة تعكس التزام المركز المتواصل بدعم مسيرة التحول الرقمي في الإمارة من خلال بناء منظومة سيبرانية مرنة تقوم على الابتكار والشراكة، واصفاً «جيسيك» بأنه منصة استراتيجية لتبادل المعارف والخبرات بين قادة القطاع والجهات الحكومية والشركات العالمية، ما يفتح المجال أمام تطوير حلول متقدمة واستباقية في مواجهة التحديات الرقمية.

من جانبها، أعلنت سينتينل وان - الشركة العالمية العاملة أنها ستسلط خلال مشاركتها بالمعرض الضوء على دور الأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي في تحويل أساليب كشف التهديدات والاستجابة لها وردعها على المستوى المؤسسي، كما تستعرض منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي.