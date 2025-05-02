بحث تعزيز الشراكة بين «أدنوك» و«أو إم في»

قام معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، أمس، بزيارة المقر الرئيس لشركة «أو إم في» في العاصمة النمساوية «فيينا» لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية.

وتتزامن الزيارة مع التقدم المستمر في تأسيس «مجموعة بروج الدولية»، وذلك بعد اتفاق «أدنوك» و«أو إم في» في مارس 2025 على إدماج حصتيهما في شركتَي «بروج» و«بورياليس»، وتأسيس المجموعة الجديدة التي ستستحوذ بعد ذلك على «شركة نوفا للكيماويات» ولتصبح رابع أكبر منتج للبولي أوليفينات في العالم.

وتمثل هذه الصفقات النوعية خطوة مهمة لتنفيذ استراتيجية «أدنوك» للنمو الدولي والتوسع عالمياً في مجال البتروكيماويات. والتقى الدكتور سلطان الجابر، خلال الزيارة، الدكتور ألفريد ستيرن، الرئيس التنفيذي لشركة «أو إم في».

وقام بجولة اطلع خلالها على المرافق المتطورة التابعة لـ«أو إم في»، وتابع عرضاً تقديمياً حول كيفية استفادة الشركة من الابتكارات والتقنيات المتقدمة لخلق وتعزيز القيمة والارتقاء بمعايير الاستدامة.

شراكات نوعية

وقال الدكتور سلطان الجابر: تماشياً مع رؤية القيادة ببناء وتعزيز شراكات دولية نوعية، تستمر «أدنوك» في ترسيخ شراكتها مع «أو إم في» لخلق فرص نمو جديدة بالتزامن مع إحراز تقدم ملموس في تأسيس «مجموعة بروج الدولية».

حيث نسعى من خلال التزامنا المشترك بالابتكار والاستدامة والتميز الصناعي إلى تحقيق قيمة أكبر للشركاء والعملاء.مشيراً إلى أن الزيارة أكدت تقارب وجهات النظر بين «أدنوك»، و«أو إم في» وتركيزهما على ترسيخ ثقافة مؤسسية تركز على تعزيز التعاون والنمو طويل الأمد.

وأوضح أن «بروج» نجحت في ترسيخ مكانتها شركة عالمية رائدة في البتروكيماويات، بفضل تميز أدائها التشغيلي، واستمرارها في تعزيز مرونة ونمو عملياتها.

كما تمكنت من رفع طاقتها الإنتاجية بشكل كبير، وتنويع محفظة أعمالها لتلبية الطلب العالمي المتنامي على الكيماويات الأساسية، وقال إن الإنجازات التي حققتها الشركة، وخاصة في أسواق الشرق الأوسط وآسيا، تؤكد قوتها التشغيلية ورؤيتها الاستراتيجية.

وقال ألفريد ستيرن إن اجتماعه مع الدكتور سلطان الجابر يؤكد الزخم القوي الذي حققته الشراكة الاستراتيجية مع «أدنوك»، الممتدة لـ25 عاماً، مشيراً إلى أن تأسيس «مجموعة بروج الدولية» إنجاز مهم في المسيرة نحو تنفيذ نقلة نوعية في «أو إم في» لتصبح شركة متكاملة تتميز بتطبيق أعلى معايير الاستدامة في مجالات الكيمياويات والوقود والطاقة.

وبالتعاون مع «أدنوك» وتحت إشراف الدكتور سلطان الجابر، نقوم ببناء شركة عالمية رائدة في مجال البولي أوليفينات، ستمكننا من الاستفادة من فرص النمو وتعزيز القيمة على المدى الطويل.

ويمثل تأسيس «مجموعة بروج الدولية» خطوة نوعية مهمة تدعم استراتيجية «أدنوك» لتصبح ضمن أكبر 5 شركات عالمية في مجال الكيماويات، وسيسهم تأسيس الشركة الجديدة في تعزيز حضور «بروج» في الأسواق العالمية، خاصة أوروبا وأمريكا الشمالية، مع تأكيد التزام «أدنوك» بتحقيق الاستدامة ودفع عجلة الابتكار.

ويتوقع أن تسفر هذه الشراكة الاستراتيجية مع «أو إم في» عن تحقيق نتائج إيجابية وملموسة لكلا الطرفين، بما يسهم في تعزيز ودعم قطاع الطاقة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا.