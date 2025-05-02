«دبي للخدمات المالية» تطلق دليلاً لبرنامج رخصة اختبار الابتكار

أطلقت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، دليلاً توضيحياً جديداً لبرنامج رخصة اختبار الابتكار لدعم نمو الخدمات المالية المبتكرة، التي تتم مزاولتها في مركز دبي المالي العالمي.

ويشكل برنامج رخصة اختبار الابتكار، الذي تم إطلاقه عام 2017، ركناً رئيساً لنهج السلطة في دعم التطوير المسؤول لحلول التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي.

وقال جستن بالداكينو مدير عام إدارة الرقابة لدى سلطة دبي للخدمات المالية: «مع استمرار التطور السريع للقطاع المالي، ندرك مقدار أهمية دعم الابتكار المالي، من خلال تقديم توجيهات تنظيمية واضحة وشفافة.

تم تصميم الدليل التوضيحي لبرنامج رخصة اختبار الابتكار لسلطة دبي للخدمات المالية، لتبسيط العملية بكاملها، وتزويد المبتكرين بالمعرفة اللازمة للتعامل مع السلطة».