861.6 مليوناً تداولات عقارية بـ«الوسطى والشرقية»في الشارقة الربع الأول

سجل حجم التداول العقاري في المنطقتين الوسطى والشرقية من الشارقة، 861.6 مليون درهم، خلال الربع الأول، بنمو 159.2 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكشف تقرير حركة التصرفات العقارية الصادر عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، عن إجراء 6493 معاملة عقارية في فروع الدائرة، بينما بلغت المساحة الإجمالية المتداولة في معاملات البيع 11.3 مليون قدم مربعة، خلال نفس الفترة، بنمو 11.9 %.

وقال عمر المنصوري مدير إدارة الفروع بدائرة التسجيل العقاري في الشارقة: «يشهد القطاع العقاري في المنطقتين الوسطى والشرقية من الإمارة، نمواً ملحوظاً، وازدهاراً متسارعاً، ويعود ذلك إلى عدة عوامل استراتيجية، وضعتها حكومة الشارقة ضمن رؤيتها التنموية الشاملة».