134.9 مليون درهم أرباح سوق دبي المالي خلال الربع الأول



أعلن سوق دبي المالي نتائجه المالية الموحّدة للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025، والذي شهد نشاط تداول قياسياً مع استمرار المشاركة القوية من المستثمرين. وحقّق السوق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام أعلى متوسط يومي لقيمة التداول منذ أكثر من عقد بقيمة 663 مليون درهم، بزيادة سنوية قدرها 67%، إلى جانب ارتفاع القيمة الإجمالية للتداول بنسبة 61% لتصل إلى 41 مليار درهم، مقارنة بـ25.5 مليار درهم في الربع الأول من 2024.

وبالتزامن مع هذا الأداء القوي في التداول، بلغت الإيرادات الموحدة لسوق دبي المالي خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 186.5 مليون درهم، مقارنةً مع 148.1 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2024. واشتملت الإيرادات على 86 مليون درهم من الدخل التشغيلي و100.5 مليون درهم من عوائد الاستثمار والإيرادات الأخرى. وبلغ صافي الربح قبل الضريبة 134.9 مليون درهم، مقارنةً مع 95.6 مليون درهم في الربع الأول من العام 2024، فيما بلغت المصاريف الإجمالية (باستثناء الضريبة) 51.6 مليون درهم، مقارنةً مع 52.5 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وقال معالي هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «حافظ سوق دبي المالي على أدائه القوي وثقة المستثمرين العالية، وهو ما انعكس في المستويات القياسية لنشاط التداول، على الرغم من التغيرات السريعة في الأسواق العالمية. وتواصل منظومة أسواقنا المرنة والديناميكية دورها الريادي في ترسيخ مكانة دبي كمركز مالي عالمي. كما نحافظ على التزامنا الثابت بالشفافية وتعزيز الابتكار، وإتاحة فرص مستدامة لكافة أصحاب المصلحة».

واستمراراً للزخم الإيجابي في عام 2024، حقّق سوق دبي المالي أعلى متوسط يومي لقيمة التداول منذ أكثر من عشر سنوات عند 663 مليون درهم، بزيادة قدرها 67% مقارنة بـ398 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024. وجاء ذلك مدفوعاً بحجم تداول وتدفقات رأسمالية قوية، على الرغم من الاضطرابات في الأسواق العالمية والتي أثّرت على معنويات المستثمرين.

ومع نهاية مارس 2025، بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق 897 مليار درهم، بانخفاض طفيف بنسبة 1% مقارنة بنهاية عام 2024. وارتفع متوسط عدد الصفقات اليومية بنسبة 33% على أساس سنوي ليصل إلى 13,400 صفقة يومياً، ما يعكس نمواً في السيولة ومشاركة نشطة من قبل المستثمرين.

وفي هذا السياق، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «يشكّل الأداء القياسي لسوق دبي المالي خلال الربع الأول من عام 2025 دليلاً ملموساً على قوة نشاط السوق واستقراره وتنوّع قاعدة المستثمرين. كما تعكس مستويات التداول المرتفعة وتدفقات رؤوس الأموال المستمرة ونمو مستويات مشاركة المستثمرين المؤسسيين والدوليين الثقة المتزايدة بسوق دبي المالي ورؤية دبي الاستراتيجية كمركز مالي عالمي رائد. ونتطلع إلى مواصلة هذا الزخم، وتعزيز مستويات السيولة، وتحقيق قيمة مستدامة لكافة المشاركين في السوق».

مشاركة قوية من المستثمرين

حافظ إقبال المستثمرين على زخمه خلال الشهور الأولى من هذا العام، حيث استقطب سوق دبي المالي 19,366 مستثمراً جديداً خلال الربع الأول، 86% منهم من الأجانب. وأسهم المستثمرون الأجانب بنسبة 53% من إجمالي قيمة التداول، في حين حافظت نسبة ملكيتهم على استقرارها عند 21% من إجمالي القيمة السوقية.

كما استمرت الثقة القوية والمتزايدة لدى المستثمرين من شريحة المؤسسات، إذ شكّلت تداولاتها نسبة 72% من إجمالي قيمة التداول، مقارنة بنسبة 65% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعزز جاذبية السوق لشريحة واسعة ومتنوعة من المستثمرين العالميين.