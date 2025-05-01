عقارات دبي تسجل أعلى مبيعات تاريخية لشهر أبريل

نجح سوق دبي العقاري في تسجيل مبيعات قياسية في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025 بقيمة 200 مليار درهم بحسب رصد شركة «دبليو كابيتال»، مع استمرار الزخم القوي والطلب الكبير من الأجانب والمحليين على الاستثمار.

وحسب الرصد الذي اعتمد على بيانات دائرة الأراضي والأملاك منذ بداية العام حتى يوم 29 أبريل 2025، سجلت المبيعات نحو 200.04 مليار درهم عبر تنفيذ نحو 62.11 ألف صفقة عقارية، توزعت على 47.311 ألف وحدة سكنية، و5376 مبنى، و9423 قطعة أراضٍ.

وسجلت معاملات الرهن خلال فترة الأشهر الأربعة الأولى من العام نحو 12.772 ألف عملية بقيمة 54.78 مليار درهم، والهبات 2801 معاملة بقيمة 13 مليار درهم.

وعلى صعيد شهر أبريل 2025 (حتى يوم 29 أبريل) سجلت المبيعات العقارية نحو 57.5 مليار درهم، وهي الأعلى تاريخياً لمثل هذا الشهر وثاني أعلى مبيعات شهرية بعد أكتوبر 2024 التي سجلت 61 مليار درهم، وذلك عبر تنفيذ أكثر من 16.7 ألف صفقة توزعت على 13.234 ألف وحدة سكنية، و1014 مبنى، و2494 قطعة أراضٍ.

وشهد شهر أبريل نحو 3481 صفقة رهن عقاري بقيمة 13.77 مليار درهم، بينما سجل عمليات رهن عقاري 779 صفقة بقيمة 3.38 مليارات درهم.

وأكد وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال»، أن المؤشرات العقارية في دبي لا تزال تدهش المتابعين والمستثمرين على حد سواء، مشيراً إلى أن زخم النشاط في السوق مرشح للاستمرار دون تراجع في المستقبل القريب.

وأوضح الزرعوني أن السوق العقارية في دبي تواصل تسجيل أداء فائق يفوق التوقعات بشكل متكرر، مدعومة بمجموعة من العوامل الجاذبة التي تعزز من مكانة الإمارة وجهة استثمارية عالمية متميزة.

وأفاد الزرعوني بأن السياسات الحكومية المرنة وتسهيلات الإقامة التي تم تقديمها للمستثمرين، مثل الإقامات الذهبية، أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، فضلاً عن أن مزايا إضافية مثل انخفاض الضرائب ووضوح القوانين التنظيمية جعلا من دبي وجهة آمنة ومربحة في نظر المستثمرين الباحثين عن الأمان والربحية في آنٍ واحد.