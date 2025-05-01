«دوسلدورف» الألمانية تستعرض مقوماتها السياحية والعلاجية في دبي

شاركت هيئة سياحة دوسلدورف الألمانية في فعاليات معرض سوق السفر العربي 2025، التي تقام في مركز دبي التجاري العالمي.

ويضم جناح هيئة سياحة دوسلدورف مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، الذين حرصوا على المشاركة في هذا الحدث المهم لاستعراض المقومات والمرافق السياحية والفندقية والعلاجية، التي تشتهر بها المدينة، التي تعتبر إحدى أهم الوجهات الألمانية والأوروبية.

وقال ينس أهسن، مدير هيئة سياحة دوسلدورف: «نجتمع في هذا الحدث المهم لنجعل من مدينة دوسلدورف وجهة رائدة للسياحة الترفيهية والصحية الراقية، والتعريف بها في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، حيث تقدم مدينتنا مزيجاً فريداً من الخبرة الطبية عالمية المستوى، والضيافة الفاخرة، والثقافة الغنية، وتجارب لا مثيل لها». وتابع: «نستعرض من خلال مشاركتنا المقومات الطبية المتطورة والبنية التحتية الراقية، التي تتمتع بها مدينة دوسلدورف، ونتطلع إلى إجراء مباحثات وعقد ورش عمل، بالتعاون مع ممثلي الشركات السياحية والطبية في المنطقة، لبحث فرص التعاون في المستقبل».

ومن جانبها، قالت أليكساندرا زينمان، مديرة المكتب العالمي لمستشفى «زولينغن» الأكاديمي: «يعد مستشفى زولينغن الأكاديمي أحد أحدث المستشفيات على مستوى أوروبا، ويقدم خدمات التشخيص الفردي والعلاج للمرضى الخارجيين والداخليين، وفق أعلى مستويات الجودة، ويتضمن مستشفى زولينغن 16 قسماً متخصصاً بإشراف أطباء خبراء في مجموعة واسعة من التخصصات يعملون معاً تحت سقف واحد، ولدى المستشفى 658 سريراً، وطاقم عمل يضم ما يزيد على 1900 موظف، وأكثر من 60 ألف مريض يتلقون العلاج سنوياً».

وبدورها، قالت كاتيا هوير، مدير أول تطوير الأسواق الدولية في مطار دوسلدورف: «يعد مطار دوسلدورف البوابة المثالية إلى أوروبا، حيث يعتبر رابع أكبر مطار في ألمانيا حالياً، ويستقبل رحلات يومية من دول الخليج العربي، ويستغرق الوصول من المطار إلى وسط مدينة دوسلدورف 10 دقائق بسيارة الأجرة».

وقالت بريتا غيرمان، مديرة قسم التسويق والمبيعات في فندق برايدن باخ الفاخر ذي الخمس نجوم: «يسرنا الوجود في هذا الحدث، الذي يعتبر الأهم والأبرز من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث نعرف بفندقنا الفاخر للعملاء المميزين من منطقة الخليج، الذين يمكنهم الإقامة لدينا، والاستمتاع بالغرف الفخمة، وبمرافقنا النوعية المميزة، إلى جانب أن الفندق يقع في شارع كونغس آليه، الذي يعد أشهر شوارع التسوق في أوروبا، ويضم أهم العلامات التجارية العالمية الفاخرة».

ومن جهتها، قالت عايدة البنا، ممثلة شركة الينور للسياحة والسفر في دوسلدورف: «نحن نقدم العديد من الخدمات السياحية لزوار المدينة، ومنها خدمة الاستقبال في المطار لكبار الشخصيات، وحجوزات الفنادق، والتنقلات والمواصلات، بالإضافة لحجز الطائرات الخاصة، وتأجير السيارات، وتوفير خدمات السياحة العلاجية، بالتعاون مع عدد من المراكز العلاجية في المدينة».

وقال الدكتور عزيم شهزاد، استشاري طبي أول والرئيس التنفيذي لعيادة الصحة والرعاية الطبية في دوسلدورف: «يسعدني أن أكون جزءاً من سوق السفر العربي 2025، حيث نقدم رعاية صحية عالية الجودة لمرضانا من جميع أنحاء العالم، وبالنسبة لنا يأتي المرضى دائماً في المقام الأول».

وقال ليونيد نوسنيك، مسؤول مكتب المرضى الدوليين في مركز دويتشة كلينيك أليانز الطبي: «نوجد في سوق السفر العربي لاستعراض الخبرات الطبية عالية الجودة، التي نقدمها للمرضى من مختلف دول العالم، ويعد هذا الحدث مناسبة مهمة للالتقاء بممثلي شركات السفر والسياحة العالمية، والتعريف بالإمكانات العالية، التي نقدمها للمرضى».