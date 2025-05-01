«منصوري» العالمية تدخل سوق عقارات دبي عبر شراكة مع «آمال»

تستعد شركة «منصوري»، الاسم العالمي الشهير وراء مجموعة من أفخم السيارات المصممة حسب الطلب في العالم، إلى الانطلاق في عالم العقارات، وذلك من خلال إبرام شراكة استراتيجية مع «آمال»، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في المنطقة.

يمثل هذا التعاون أول مشروع عالمي لشركة «منصوري» في قطاع العقارات، ويرسي معياراً جديداً لأسلوب الحياة بالغة الفخامة في دبي.

أعرب كوروش منصوري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «منصوري»، عن اعتزازه بهذه الشراكة، قائلاً: «يمثل دمج أسلوب منصوري المميز في التصميم إلى عالم العقارات خطوة كبيرة وتحولاً ملهماً لنا، فروح الطموح والابتكار التي تتميز بها دبي تعكس روحنا. ومن خلال شراكتنا مع شركة «آمال»، سنبادر بتصميم مساحات ملهمة، يعبر فيها كل عنصر - بدءاً من الهندسة المعمارية إلى التصاميم الداخلية - عن الجرأة والمهنية والشغف الذي يميزنا في شركة منصوري».

ومن جهته صرّح عبدالله بن لاحج، رئيس مجلس إدارة شركة «آمال»، قائلاً: «تمثل الشراكة مع كوروش منصوري خطوة تحويليةً لشركتنا، وتؤكد التزامنا بتقديم مشاريع ترسي معايير جديدة في التصميم والفخامة، مع التركيز على تشييد وجهات عالمية المستوى تجسد مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والتميز. معاً ستبدع «آمال» و«منصوري» مفهوماً جديداً للحياة المصممة بناء على أعلى معايير التخصيص، لنعكس التميز، الذي يتفرد به الجيل القادم من العقارات الفاخرة».

تمثل الشراكة بين «منصوري» و«آمال» علامة فارقة في قطاع العقارات الفاخرة بدبي، وسيتم الإعلان قريباً عن التفاصيل الكاملة لأول مشروع في إطار هذا التعاون.