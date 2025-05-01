«صحبة» لإدارة الضيافة تطلق أعمالها في سوق السفر العربي

أعلنت شركة صحبة لإدارة الضيافة عن إطلاقها الرسمي خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي. وتأسست الشركة انطلاقاً من شغف عميق بالتميز التشغيلي وتقديم تجارب ضيافة أصيلة، حيث تتخصص «صحبة» في تقديم حلول إدارة فنادق مخصصة، تمنح المستثمرين مساراً ديناميكياً ومرناً لتحقيق النجاح طويل الأمد.

ويقع المقر الرئيسي لشركة صحبة لإدارة الضيافة في مصر، وقد تأسست بهدف دعم تطوير القطاع السياحي المصري، بالتوازي مع بناء قاعدة توسعية قوية في أسواق مجلس التعاون الخليجي الرئيسية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

حلول جاهزة

وقال المهندس محمد النادي، رئيس شركة صحبة لإدارة الضيافة: «في صحبة لإدارة الضيافة، نؤمن بأن لكل فندق روحاً وقصة فريدة. لا توجد حلول جاهزة تناسب الجميع. مهمتنا أن نفتخر بما نقدمه للملاك، وأن نسعد ضيوفنا، وأن نكسب ثقة العلامات التجارية من خلال مقاربة تمزج بين الأصالة الثقافية وأعلى معايير الخدمة وإدارة مخصصة بكل معنى الكلمة. كما نلتزم بدعم نمو السياحة في مصر من خلال تقديم خبرات تشغيلية عالمية المستوى وحلول إدارة متخصصة للمشاريع الفندقية الجديدة والقائمة على حد سواء».

الانضباط التشغيلي

وقال مايكل زاغر، الرئيس التنفيذي لشركة صحبة لإدارة الضيافة:«هدفنا ليس فقط إدارة الفنادق، بل ضمان نجاحها على المدى الطويل. العلامات التجارية تمنح الامتياز، بينما تتولى صحبة الإدارة التشغيلية اليومية بكل احترافية. هذا النموذج يضمن الانضباط التشغيلي، والتسويق الاستراتيجي، وإدارة العوائد بكفاءة، وجودة خدمة متسقة – ما يمزج بين القوة العالمية للعلامات التجارية واللمسة المحلية للإدارة». وتنتهج شركة «صحبة لإدارة الضيافة» نموذجاً فريداً يبتعد عن الأسلوب التقليدي في إدارة الفنادق، حيث تقدم خدماتها بأسلوب مخصص لكل مشروع على حدة.