مساهمو «مير» يقرون توزيع 135 مليون درهم أرباحاً نقدية

عقدت مجموعة «مير» وهي شركة استثمارية مقرها أبوظبي تركز على قطاعي التجزئة الغذائية والعقارات التجارية في دولة الإمارات، اليوم الاجتماع السنوي الأول لجمعيتها العمومية افتراضياً عبر وسائل التواصل، حيث صادق مساهمو المجموعة على توصيات مجلس الإدارة وبنود الاجتماع، بما في ذلك تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

وصادقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية بقيمة 135 مليون درهم، بما يعادل عائداً نقدياً 12% على رأس المال المدفوع ويبلغ نصيب السهم الواحد من الأرباح 6 فلوس، وهو ما يمثل 79% من صافي أرباح عام 2024.

وواصلت المجموعة نموها على مدى عام منذ الإعلان عن اندماج عدد من الجمعيات التعاونية، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 2 مليار درهم، ووصلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) إلى 338 مليون درهم، كما حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 171 مليون درهم، عن السنة المنتهية 31 ديسمبر 2024 ومن الجدير بالذكر أن قاعدة المساهمين في المجموعة بلغت 12.903 بنهاية 2024.

محطة محورية

ويشكل اجتماع الجمعية العمومية لهذا العام محطة محورية في تاريخ المجموعة، حيث يعد الأول من نوعه منذ تحولها إلى شركة مساهمة عامة، وذلك بعد الإدراج الناجح لأسهم المجموعة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في ديسمبر 2024.

قيمة مستدامة

وقال نهيان العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مير: «تعكس مصادقة الجمعية العمومية على توزيع الأرباح هذا العام التزامنا بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين في المجموعة. ويأتي القرار استكمالاً لسجلنا الراسخ في توزيع الأرباح منذ التأسيس، ما يؤكد ثقة مجلس الإدارة في التوجه الاستراتيجي لشركة مير وكفاءتها التشغيلية. وبينما نمضي قدماً، سيظل تركيزنا منصباً على النمو المنضبط، وتعميق تكامل أعمالنا في السوق، مع تعزيز القيمة المضافة لجميع أصحاب المصلحة في القطاعات الرئيسية للمجموعة».