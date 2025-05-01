«إكسيجر» تؤسس مقراً إقليمياً في الإمارات

أعلنت وزارة الاقتصاد عن انضمام شركة «إكسيجر»، الرائدة عالمياً في حلول إدارة المخاطر وسلاسل التوريد المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى مبادرة «الجيل التالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة».

وستشهد هذه الشراكة إلى قيام «إكسيجر» بتأسيس مقرها الإقليمي في أبوظبي، حيث ستستثمر ملايين الدولارات في التكنولوجيا والبنية التحتية، وستعمل على توظيف أكثر من 100 خبير ومتخصص في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وستعزز هذه الإضافة الجديدة إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً للتكنولوجيا المتطورة وحلول الامتثال، ومركزاً عالمياً للتميز في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتأسست شركة «إكسيجر» لتمكين المؤسسات من اتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة مستفيدة من تحليلات البيانات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، لتقديم رؤى شاملة في مجالات إدارة المخاطر، والامتثال لسلاسل التوريد، ومكافحة غسل الأموال. وبفضل خبرتها المتنوعة وحضورها القوي في مختلف القطاعات، من المتوقع أن يعزز نهجها المبتكر في تعزيز مكانة الإمارات وخبرتها في هذه المجالات، إضافة إلى تعزيز قدراتها في مواجهة تحديات الامتثال والتنظيم المعقدة.

بيئة محفزة

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «يجسد توسع شركة «إكسيجر» في دولة الإمارات تأكيداً على التزامنا الراسخ بتهيئة بيئة جاذبة ومحفزة لشركات التكنولوجيا المبتكرة. ويعد انضمامها إضافة نوعية تنسجم مع أهداف المبادرة، حيث نسعى إلى تعزيز دمج الحلول المتقدمة في إدارة المخاطر وسلاسل التوريد ضمن منظومتنا الاقتصادية. وكلنا ثقة بأن الخبرات التي تتمتع بها «إكسيجر» ستسهم في الاستفادة من التكنولوجيا لإدارة المخاطر وسيكون لها مساهمة كبيرة في جهودنا لمواصلة بناء اقتصاد مرن قادر على التكيف مع تعقيدات السوق العالمية الحالية ومواجهة تحديات المستقبل بثقة».

رؤية طموحة

وقال براندون دانيلز، الرئيس التنفيذي لـ إكسيجر: «نفتخر في إكسيجر بالانضمام إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الإمارات، حيث نوظف لسلاسل التوريد المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تحقيق الرؤية الطموحة لدولة الإمارات لشبكات تجارية أكثر مرونة وتكيفاً وشفافية. وستمكن تقنياتنا، المصممة لفهم وتوضيح سلاسل التوريد المعقدة، واستكشاف فرص التحسين، والحد من المخاطر، في تمكين الشركات في جميع أنحاء الإمارات من تعزيز موقعها مركزاً عالمياً للتجارة الآمنة والفعالة».

قاعدة واسعة

وتأسست شركة إكسيجر عام 2013 برؤية تهدف إلى جعل العالم أكثر أماناً وشفافية لتحقيق النجاح المستدام. ومنذ انطلاقتها، شهدت الشركة نمواً متسارعاً، لتضم أكثر من 1000 موظف موزعين على 10 مكاتب حول العالم، من سنغافورة إلى واشنطن العاصمة وفانكوفر، وتقدم خدماتها لقاعدة واسعة من العملاء على مستوى العالم، وتضم قائمة العملاء في «إكسيجر» 150 شركة من قائمة (Fortune 500)، وأكثر من 65 جهة حكومية دولية. وفي عام 2023، استثمرت كل من مجموعة كارلايل، وإنسايت بارتنرز، وجيه إم آي نحو 1.2 مليار دولار أمريكي لدفع عجلة نمو الشركة وتعزيز ابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وعلى مدار الــ 24 شهراً الماضية استحوذت إكسيجر على خمس شركات متخصصة في سلاسل التوريد والذكاء الاصطناعي السيبراني، مما عزز مكانتها كأكبر شركة عالمية في مجال تكنولوجيا إدارة مخاطر سلاسل التوريد.

القطاعات المستقبلية

وبموجب انضمامها إلى مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة»، تلتحق «إكسيجر» بمجموعة متنوعة تضم أكثر من 100 شركة متخصصة في القطاعات المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي، البنية التحتية الرقمية، التصنيع المتقدم، التنقل والنقل الذكي. وتعد هذه المبادرة ركيزة أساسية في استراتيجية دولة الإمارات لتعزيز تنويع اقتصادها وترسيخ مكانتها كدولة رائدة عالمية في الابتكار.

وصممت مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة»، لاستقطاب ودعم الشركات القائمة على التكنولوجيا، وتزويدها بالموارد والبنية التحتية التي تمكنها من الازدهار. من خلال التزامها بتعزيز التعاون والابتكار، كما وتهدف المبادرة إلى تهيئة بيئة تمكن الشركات من الإسهام الفعال في تحقيق رؤية دولة الإمارات لاقتصاد مستدام قائم على المعرفة.