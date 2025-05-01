505 ملايين درهم أرباح «بيورهيلث» الفصلية

أعلنت «بيورهيلث القابضة» المدرجة في سوق أبوظبي المالي عن نتائجها المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025 وسجلت المجموعة 8% نمواً في الإيرادات على أساس سنوي إلى 6.6 مليارات درهم، بدعم من الأداء القوي عبر مختلف قطاعاتها. وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك 5% إلى 1.1 مليار درهم، بينما ارتفع صافي الربح 3% على أساس سنوي إلى 505 ملايين درهم خلال الفترة نفسها.

نموذج متكامل

وقال كمال المازمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «بيورهيلث»: «تعكس النتائج القوية التي حققتها «بيورهيلث» في الربع الأول من 2025 متانة نموذجها المتكامل في تقديم الرعاية الصحية واستراتيجيتها الفعالة على المدى البعيد. وسنواصل جهودنا للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية من خلال دمج التميز التشغيلي مع الابتكار، وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية في المنطقة وخارجها. ومع استمرارنا في توسيع حضورنا العالمي والاستثمار في قدرات طبية مستقبلية، تتركز أولويتنا على تقديم رعاية صحية فائقة الجودة، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا، وإحداث تأثير ملموس وطويل الأمد في صحة ورفاه المجتمعات».

التنفيذ التشغيلي

وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: «تعكس نتائج الربع الأول من عام 2025 النمو القوي الذي شهدته جميع القطاعات الرئيسية ضمن المجموعة. فقد جاء هذا الأداء مدفوعاً بزيادة خدمات الرعاية الصحية التي نوفرها للمرضى عبر شبكة المستشفيات محلياً وعالمياً، واستمرار الزخم القوي في قطاع التأمين نتيجة لنمو معدلات التجديد والتوسع في أسواق جديدة. إن كفاءة التنفيذ التشغيلي، والتحولات الاستراتيجية في أصول المجموعة، والتكامل بين مختلف الكيانات، كلها عوامل تسهم في تحقيق نتائج ملموسة وتعزز الأسس التي ننطلق منها نحو النمو المستقبلي».

النتائج المالية

وتعزز الأداء الإيجابي للمجموعة بالنمو الذي شهدته جميع القطاعات خلال الربع الأول، وظل قطاع المستشفيات أكبر مساهم في الإيرادات بنسبة 59%، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 3% على أساس سنوي لتصل إلى 5 مليارات درهم.

وسجلت المجموعة أكثر من 2.5 مليون مراجعة طبية خلال هذه الفترة في دولة الإمارات والمملكة المتحدة، بزيادة 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت زيارات المرضى الداخليين 4% إلى نحو 53.000 زيارة، وزادت زيارات المرضى الخارجيين بنسبة 9% لتبلغ 2.2 مليون زيارة، بينما ارتفعت الطاقة الاستيعابية للمستشفيات 2% إلى 5.500 سرير في الربع الأول.

وسجل قطاع التأمين إيرادات بلغت 1.86 مليار درهم، محققاً نمواً بنسبة 19% على أساس سنوي. ويعود هذا النمو إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المسجلة بنسبة 15% على أساس سنوي، مدعوماً بمعدلات التجديد القوية والتوسع في الأسواق الأقل من حيث الانتشار.

التطورات الاستراتيجية

عقب انعقاد الجمعية العمومية السنوية، أعلنت «بيورهيلث» عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 343 مليون درهم عن السنة المالية 2024، في أول توزيعات لها بعد إدراجها في سوق أبوظبي، ما يعكس نسبة توزيع تبلغ 20% من صافي الأرباح.