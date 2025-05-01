مؤشر 2024.. عقارات دبي تواصل الازدهار

في ضوء ما يشهده اقتصاد دبي من نشاط متزايد في كل القطاعات ومن بينها قطاع العقارات، أصدرت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لهيئة دبي الرقمية، وبالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تقرير مؤشر العقارات للربع الرابع وعام 2024، الذي يعكس التطورات التي شهدها السوق العقاري السكني والتجاري خلال هذه الفترة، ويبرز الاتجاهات الرئيسية التي أثرت على الأسعار والنمو.

وأشار التقرير إلى أن أسعار العقارات السكنية سجلت نمواً سنوياً بنسبة 11.62% خلال عام 2024، مما يعكس الطلب القوي على الفلل والشقق، مدفوعاً بعوامل متعددة، أبرزها البيئة الاقتصادية المستقرة، وتزايد اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بسوق العقارات في دبي.

كما شهد الربع الرابع من العام ذاته ارتفاعاً بنسبة 1.99% مقارنة بالربع السابق، مما يشير إلى استدامة الطلب ونمو السوق بشكل صحي ومتوازن.

أما أسعار بيع العقارات التجارية، فقد حققت ارتفاعاً سنوياً بنسبة 13.19% خلال عام 2024، مدفوعة بتزايد الطلب على المساحات المكتبية والتجارية في ظل ازدهار بيئة الأعمال في دبي، إضافةً إلى مشاريع التطوير المستمرة التي عززت من تنافسية السوق. وخلال الربع الرابع، ارتفعت أسعار العقارات التجارية بنسبة 7.45% مقارنة بالربع السابق، مما يعكس استمرارية الزخم الاستثماري والطلب على المساحات التجارية عالية الجودة.

وفي التعليق على هذه البيانات قال سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية: " يسعدنا أن يكون هذا التقرير الاستراتيجي أحد عناوين شراكتنا مع دائرة الأراضي والأملاك بما تمثله من دور محوري في المعادلة الاقتصادية المحلية. وسنواصل العمل مع شركائنا على إصدار مثل هذه التقارير التي تؤكد أن القرارات الاستراتيجية في العصر الرقمي تبدأ بقراءة الواقع على حقيقته من خلال البيانات الرقمية وتحليلاتها التي توفر صورة دقيقة وموضوعية لمتخذي القرار. ونحن في دبي الرقمية نعتمد البيانات كمحور رئيس في استراتيجيتنا الهادفة إلى رقمنة الحياة في دبي وجعلها نموذجاً عالمياً لمدن المستقبل ومكاناً مثالياً للعيش، واضعين نصب أعيننا هدف تسهيل حياة الناس ودعم مرتكزات الاقتصاد الوطني وأجندة دبي الاقتصادية D33".

من جانبه قال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطه، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "تشهد دبي تحولاً استراتيجياً في القطاع العقاري، وتعكس هذه المؤشرات نجاح سياساتنا الهادفة إلى تحقيق التوازن بين النمو المستدام وجذب الاستثمارات العالمية. ونعمل على تطوير منظومة عقارية متكاملة تدعم رؤية دبي كمركز عالمي للاستثمار والعيش، ونفخر بشراكتنا مع دبي الرقمية ومؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لها لإصدار هذا التقرير الذي يؤكد مدى جاذبية السوق العقاري على المستويين المحلي والدولي. إن زيادة الثقة في القطاع وتحقيق هذا النمو الملحوظ هو نتاج المبادرات الحكيمة التي تنتهجها حكومة دبي٬ وسنواصل في دائرة الأراضي والأملاك في دبي تقديم الدعم للمستثمرين والمتعاملين في السوق من خلال توفير بيانات دقيقة وموثوقة تساعدهم في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، ما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في قطاع العقارات".

من جانبه قال سعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء: "يمثل هذا التقرير خطوة متقدمة في ترسيخ منهجية قائمة على البيانات في تحليل توجهات السوق العقاري، ويمكّن صناع القرار من بناء سياسات قائمة على مؤشرات دقيقة وشاملة. ونحرص من خلال هذه المبادرات على تعزيز القيمة المضافة للبيانات في دعم التخطيط الاستراتيجي، وتوفير مرجعية معتمدة تستند إليها مختلف الجهات في تقييم أداء القطاعات الحيوية. كما نواصل في المؤسسة العمل على تطوير منظومة مؤشرات مرنة وموثوقة تدعم الرؤية المستقبلية لدبي، وتعكس ديناميكيتها وريادتها في مجال البيانات والإحصاء على مستوى المدن العالمية. ويأتي هذا التقرير ضمن سلسلة من التقارير والدراسات التي تطلقها المؤسسة بشكل متواصل انسجاماً مع دورها الاستراتيجي ومهمتها في الإشراف على البيانات وإدارتها كجزء من استراتيجية دبي الرقمية التي ترتكز على محاور رئيسة من بينها البيانات والإحصاء، وبما يخدم مسيرة صنع المستقبل في دبي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة".

وبحسب التقرير فإن قطاع العقارات عموماً يتجه نحو المزيد من النمو مدفوعاً بمجموعة من العوامل، من أبرزها استمرار التعافي الاقتصادي القوي، وثقة المستثمرين في السوق العقاري، إلى جانب الإصلاحات التشريعية التي عززت البيئة الاستثمارية وسهّلت عمليات التملك. كما ساهم ارتفاع الطلب المحلي والدولي على العقارات السكنية والتجارية، إلى جانب المبادرات الحكومية الداعمة للتنمية المستدامة، في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للاستثمار العقاري.

يأتي هذا التقرير ضمن إطار التعاون الاستراتيجي بين هيئة دبي الرقمية ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث تسعى الجهتان إلى توفير بيانات دقيقة وموثوقة تدعم متخذي القرار والمستثمرين في بناء استراتيجياتهم المستقبلية بناءً على معلومات موثوقة ومدروسة.