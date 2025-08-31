«مالية عجمان» تعرّف شركاءها بالنسخة المحدثة من نظام «توريد»

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة العمليات الحكومية وتطوير تجربة الموردين، نظّمت دائرة المالية في عجمان لقاءً تعريفياً لشركائها من مورّدي حكومة عجمان حول النسخة المحدثة من نظام «توريد»، وذلك في مقر جمعية أم المؤمنين.

وهدف اللقاء إلى استعراض أبرز التحديثات والتحسينات التي شهدتها منظومة «توريد»، وإشراك الموردين في استكشاف سبل إضفاء مزيد من التطوير عليها عبر الاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم القيّمة بما يضمن توافق النظام مع احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية.

وحول أهمية هذا اللقاء، قالت سحر الطنيجي، مدير قسم التطبيقات المالية: يأتي التطوير المستمر لنظام «توريد» في صلب جهودنا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة المشتريات الحكومية، وتحسين تجربة شركائنا من الموردين. ونسعى من خلال هذا اللقاء إلى توطيد الشراكة والتواصل المباشر معهم؛ لضمان أن يكون النظام منصة رقمية متكاملة تلبي احتياجات جميع الأطراف.

وأشارت إلى أن مشاركة الموردين في هذا اللقاء تمثل خطوة محورية نحو بناء تجربة توريد أكثر فاعلية وتكاملاً، بما يسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويدعم مسيرة عجمان في تبنّي الحلول الرقمية المبتكرة التي تسهم في رفع كفاءة العمل وجودة الخدمات، وتفضي إلى الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة في الإمارة.