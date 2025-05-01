10.6 مليارات درهم أرباح بنوك دبي بالربع الأول

سجلت بنوك دبي 10.6 مليارات درهم أرباحاً صافية بالربع الأول مقارنة بنحو 11.1 ملياراً بالفترة نفسها من 2024.

وتصدر بنك الإمارات دبي الوطني قائمة بنوك دبي من حيث قيمة الأرباح، محققاً ارتفاعاً في الأرباح قبل الضريبة 56% إلى 7.8 مليارات درهم.

وعلى أساس صافي الربح بعد الضريبة فقد تراجع 7% على أساس سنوي إلى 6.2 مليارات درهم (شاملة أرباح بنك الإمارات الإسلامي)، محققاً ارتفاعاً مقارنة بالربع الأخير من 2024.

وحقق بنك دبي الإسلامي صافي أرباح (بعد احتساب الضريبة) 1.79 مليار درهم بنمو 8% على أساس سنوي، وسجل البنك أرباحاً قبل الضريبة 2.10 مليار درهم بنمو 14%.

وسجل صافي أرباح بنك المشرق نحو 1.79 مليار درهم مقارنة مع 2.04 مليار بالربع الأول 2024. وحقق «الإمارات الإسلامي» صافي أرباح قياسي 1 مليار درهم بالربع الأول بزيادة 24%.

وارتفع صافي أرباح بنك دبي التجاري 18.13% إلى 828.11 مليون درهم بنهاية الربع الأول 2025.

