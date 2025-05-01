منصور بن محمد: «سوق السفر» يعكس ريادة دبي في تنظيم المعارض

زار سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أمس، معرض سوق السفر العربي 2025، والذي تختتم أعماله اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، بعد دورة استثنائية وبمشاركة قياسية ضمت نحو 2800 عارض من 161 دولة، في حين من المنتظر أن يصل إجمالي عدد الزوار مع ختام الحدث الأبرز من نوعه في المنطقة إلى نحو 55 ألف زائر.

وأكد سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس» أمس: «زرت اليوم (أمس) فعاليات معرض سوق السفر العربي الذي تُقام نسخته الأكبر في مركز دبي التجاري العالمي وتستمر حتى الخميس وسط مشاركة 2800 عارض من 161 دولة ... وخلال الزيارة، توقفت عند عدد من الأجنحة الوطنية والإقليمية والعالمية المشاركة في هذا الحدث الذي يعكس ريادة دبي في قطاع تنظيم المعارض والفعاليات المتخصصة ... نشكر القائمين على معرض سوق السفر العربي، ونجدد ترحيبنا بكافة ضيوف دبي وشركاء نجاحاتها».

وتوقّف سموّه خلال الزيارة، عند أبرز المنصات المشاركة، سواء المحلية منها أو العالمية، وتفقد عدداً من الأجنحة الدولية التي ضمّت الهيئات الوطنية والدولية، وأهم وأشهر الأسماء في مجال السياحة والسفر على مستوى العالم، من وكلاء السفر، وشركات الطيران وسلاسل الفنادق والمنتجعات العالمية، وشركات إدارة الوجهات السياحية، ومطوري التكنولوجيا الداعمة لقطاع السياحة والسفر، ومنظمي الرحلات، وغيرها من الخدمات المكملة الداخلة في تركيب أحد أهم القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم.

وحرص سموّه على الاطلاع على أحدث الحلول المقدمة من شركات الطيران الرائدة المشاركة في الحدث، وفي مقدمتها طيران الإمارات، وطيران الاتحاد، والطيران السعودي، وكذلك الطيران الكويتي، حيث تابع شرحاً حول التطور الذي طال قطاع الطيران، سواء من ناحية التكنولوجيا أو التجهيزات، وكذلك الخدمات التي تتكامل فيما بينها لضمان رضا المسافرين.

كذلك زار سموّه جناح دائرة الاقتصاد والسياحة، حيث اطلع على ما تطرحه الدائرة من خلال الحدث للتعريف بالإمكانات السياحية المتطورة التي تتمتع بها الإمارة، والتي تميزها كوجهة سياحية مفضلة للزوار من حول العالم، والذين بلغ عددهم في العام 2024 نحو 18.7 مليون زائر، تأكيداً على المكانة المتنامية لدبي على خارطة السياحة العالمية، في حين شملت الزيارة تفقد منصة شرطة دبي، حيث تابع سموّه شرحاً حول استراتيجيتها الهادفة إلى المساهمة في تعزيز جودة الحياة في الإمارة، وأحدث خدماتها وابتكاراتها في قطاع الأمن السياحي، وما توفره من خدمات هدفها ضمان أعلى مستويات الأمن والراحة للمسافرين والزوار.

وشملت توقفات سموّه في المعرض جناح إمارة أبوظبي وجناح إمارة الشارقة، حيث أعرب سموّه عن تقديره لما تعكسه المشاركة الوطنية في سوق السفر العربي من تطور ونمو مستمر لعناصر الجذب التي توفرها دولة الإمارات، وتعزز من جاذبيتها لدى الزائر الدولي، من خلال تنوّع وتكامل الخيارات المقدمة على امتداد إمارات الدولة.

رافق سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة، الفريق محمد أحمد المرّي، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وعصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.