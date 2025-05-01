الدولة والمالديف تبحثان توسيع التعاون في السياحة والضيافة

التقى معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ثوريق إبراهيم وزير السياحة والبيئة في جمهورية المالديف، حيث بحث الجانبان سُبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون المشترك في القطاع السياحي، والاستفادة من الممكنات والفرص التي يتمتع بها البلدان، وتبادل الخبرات في تطوير المنتجات السياحية في مجال الضيافة والبنية التحتية السياحية، بما يعزز تنافسية واستدامة اقتصاديهما.

وأكد معالي عبد الله بن طوق، أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية المالديف، تقوم على الأخوة والصداقة وتبادل المصالح الاقتصادية والتنموية، وتتميز بالتعاون الوثيق، ويتقاسم البلدان رؤية مشتركة في تطوير قطاع السياحة، كرافد اقتصادي مهم، يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة لديهما، مشيراً معاليه إلى أن تبادل المعرفة وتنسيق الجهود في مجالات الضيافة وتطوير المنشآت والبنى التحتية والرقمية السياحية، يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة، ويعزز من مكانة الدولتين الصديقتين كوجهتين سياحيتين رائدتين على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقال معاليه: «نحرص على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع جزر المالديف، لا سيما في القطاع السياحي، لما له من أثر إيجابي في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير تجارب سياحية متميزة، تلبي تطلعات زوارنا من مختلف أنحاء العالم»، مشيراً معاليه إلى أهمية الاستفادة من تبادل الخبرات السياحية الكبيرة التي يمتلكها البلدان في مجال الضيافة والفنادق، وتطوير وإدارة المنشآت السياحية، وجذب السياح الدوليين.