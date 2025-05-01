1.6 مليون نزيل بفنادق الشارقة في 2024

أعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة أن الإمارة استقطبت العام الماضي 1.6 مليون نزيل بفنادقها بزيادة 11% عن 2023.

وكشفت في مؤتمر صحفي، بمشاركة أكثر من 25 جهة حكومية وخاصة في «جناح الشارقة» بمعرض سوق السفر العربي، عن أرقام القطاع السياحي للإمارة لعام 2024.

وحل النزلاء من روسيا في المرتبة الأولى بأكثر من 270 ألف نزيل بزيادة 18% مقارنة بعام 2023، بينما حل النزلاء من الهند في المرتبة الثانية بأكثر من 170 ألف نزيل بزيادة قدرها 6% مقارنة بعام 2023، كما ارتفع عدد النزلاء الأوروبيين بنسبة 16% مقارنة بعام 2023 ليصل العدد إلى أكثر من 100 ألف نزيل، وارتفع عدد النزلاء من الصين إلى أكثر من 60 ألف نزيل بزيادة استثنائية قدرها 828% مقارنة بعام 2023.

وتصدرت سلطنة عمان قائمة النزلاء من الدول العربية في فنادق الإمارة بنسبة 6% من إجمالي عدد النزلاء في 2024، بينما جاءت السعودية في المركز الثاني بنسبة 5%.