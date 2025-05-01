«دبي للتسويق السياحي» تفوز بجائزة الجناح المستدام

حصلت مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري على جائزة الجناح المستدام في معرض سوق السفر العربي 2025، والذي يُختتم فعالياته اليوم في مركز دبي التجاري العالمي.

وحازت المؤسسة على هذه الجائزة من قبل لجنة تحكيم مستقلة، نظراً لتشييد 84 % من جناحها من مواد مُعاد تدويرها، واستخدام مواد محلية مستدامة بنسبة 100 %، وتحقيقها خفضاً مستهدفاً في انبعاثات الكربون بنسبة تقارب 10 %، مما يُجسد نهجاً فعالاً قائماً على البيانات في مجال المعارض المستدامة.

وأعطت قائمة الطعام والشراب الأولوية للمكونات النباتية والموسمية والمحلية المصدر، مع استخدام عبوات مستدامة ومراقبة الكميات للحد من هدر الطعام.

كما استخدمت الكتيبات الرقمية ورموز الاستجابة السريعة بدلاً من المواد المطبوعة، ووزعت عدداً محدوداً من الهدايا الصديقة للبيئة، واستخدمت بيانات رقمية للتقليل من هدر الورق.