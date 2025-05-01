معرض المطارات 2025 يستعرض أحدث تقنيات معدات الدعم الأرضي

تستثمر المطارات في المنطقة مئات الملايين من الدولارات، لتعزيز بنيتها التحتية ومرافقها الحديثة، التي تعد من بين الأفضل في العالم، لا سيما في مجال اقتناء معدات الدعم الأرضي الكهربائية، ضمن أجندتها للاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وسيسهم معرض المطارات، الذي ستعقد دورته الرابعة والعشرون من 6 إلى 8 مايو في مركز دبي التجاري العالمي، في جمع أحدث تقنيات المناولة الأرضية تحت سقف واحد لخدمة المطارات العالمية الساعية لتعزيز خدماتها وربحيتها، والالتزام بالمعايير العالمية.

ويقام الحدث برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومن المقرر أن يشارك أكثر من 130 عارضاً دولياً من 22 دولة.

دناتا

وقال جعفر داوود، نائب الرئيس الأول لعمليات المطارات في الإمارات لدى «دناتا»، إحدى الشركات العارضة: «نعرض بعضأحدث معدات الدعم الأرضي لدينا في المعرض. ويعكس استمرارنا في الاستثمار في المركبات المتطورة التزامنا بتحسين كل من الكفاءة التشغيلية، والأداء البيئي عبر عملياتنا العالمية.

تركز استراتيجيتنا لأسطول المركبات على التخلص التدريجي من محركات الديزل والتحول إلى المعدات الكهربائية أو الهجينة أو العاملة بالهيدروجين. ونعمل عن كثب مع موردي الوقود البديل، وقمنا مؤخراً بتحويل كامل أسطولنا غير الكهربائي في دبي للعمل على وقود الديزل الحيوي.

تدعم هذه الجهود التزامنا بخفض بصمتنا الكربونية بنسبة 50% بحلول عام 2030، كجزء من استراتيجيتنا التشغيلية الممتدة لثماني سنوات».

والخلال معرض العام الماضي، أبرمت «دناتا» عقود إطار عالمية لمدة خمس سنوات لتوريد معدات الدعم الأرضي، بقيمة تقديرية تجاوزت 210 ملايين دولار.

ستسهم المركبات المتطورة في تعزيز الكفاءة والسلامة والاستدامة عبر شبكة «دناتا» العالمية لخدمات المناولة الأرضية، التي تشمل أكثر من 90 مطاراً في 16 دولة.

تتضمن العقود استثماراً يزيد على 100 مليون دولار بمعدات الدعم الأرضي لأسطول «دناتا» في دبي، مدفوعاً بالطلب القوي المستمر، والنمو المتوقع مستقبلاً.

وتشغل «دناتا» حالياً أسطولاً مكوناً من 2,500 قطعة من معدات الدعم الأرضي المتحركة في مطاري دبي الدولي وآل مكتوم - دبي ورلد سنترال مقدمة خدمات عالية الجودة وآمنة لأكثر من 190 شركة طيران، ويتوقع نمو سوق خدمات المناولة الأرضية الكهربائية من 38,592 وحدة في عام 2024 إلى 44,761 وحدة بحلول عام 2029، كما يتوقع أن يصل حجم السوق العالمي لهذه الصناعة إلى 17.44 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.