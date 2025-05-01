4.5 ملايين مسافر عبر مطار الشارقة في الربع الأول بنمو 8 % عن 2024

حقق مطار الشارقة نمواً جديداً خلال الربع الأول من عام 2025، حيث استقبل أكثر من 4.5 ملايين مسافر بزيادة 8% مقارنة بالعام الماضي، معززاً بذلك مكانته الراسخة أحد أبرز مراكز السفر الجوي في المنطقة، ووجهة مفضلة للمسافرين من مختلف دول العالم.

كما شهد المطار أكثر من 27 ألف حركة طيران، ومناولة ما يزيد على 52 ألف طن من البضائع، إضافة إلى 3000 طن ضمن عمليات الشحن الجوي البحري، بما يعكس تنوّع أنماط التشغيل، وكفاءة البنية التحتية ومواكبة النمو المتسارع في الطلب على خدمات النقل الجوي والشحن اللوجستي.

وحقق مطار الشارقة نمواً استثنائياً في ما يتعلق بقطاع الطيران الخاص، حيث شهد الربع الأول من عام 2025 زيادة كبيرة في حركة الطائرات الخاصة بنسبة 26.4% مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى نمو بنسبة 20% في عدد المسافرين عبر الطيران الخاص، من خلال «جاما للطيران»، الشركة الرائدة في تقديم خدمات المناولة للطائرات الخاصة، والتي تواصل توفير خدمات متكاملة.

وأكد علي المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة أن هذه النتائج تعكس الاستراتيجية الطموحة والجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لترسيخ مكانة المطار ليصبح من أفضل 5 مطارات إقليمياً، عبر تعزيز العمليات التشغيلية، وسرعة الإجراءات، وتوسيع شبكة الرحلات العالمية، مُضيفاً إن النمو المتواصل بأعداد المسافرين وحركة الطائرات والشحن، يجسد الثقة المتزايدة لشركات الطيران المختلفة والشركاء الاستراتيجيين، والقطاع اللوجستي، فضلاً عن المسافرين.