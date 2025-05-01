1.03 مليار درهم صافي أرباح «بروج» للربع الأول

أعلنت شركة «بروج بي إل سي»، للبتروكيماويات البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة، تحقيقها أرباحاً صافية كبيرة بلغت 1.03 مليار درهم للربع الأول من عام 2025، مدفوعة بتسجيلها إنتاجاً شهرياً قياسياً في مارس، وزيادة في حجم المبيعات، واستمرارها في إدارة التكاليف.

كما حافظت الشركة على أدائها التشغيلي القوي، حيث ارتفعت أحجام الإنتاج بنسبة 7% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025. كما استمرت الشركة في المحافظة على نسبة موثوقية الأصول الإجمالية، حيث بلغت 94.4% بحلول نهاية الربع، مع محافظتها على معدلات استخدام البولي إيثيلين بنسبة 101% والبولي بروبيلين بنسبة 98%.

وقال هزيم السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج»: «تتميز «بروج» بمكانة راسخة تتيح لها الاستمرار في تحقيق نمو متسارع خصوصاً بعد أن أظهرت مرونة ملحوظة وتميزاً تشغيلياً على مدار العامين الماضيين. وتمنحنا هذه الإنجازات ثقة قوية مع دخولنا مرحلة جديدة من النمو النوعي مع مجموعة بروج الدولية.

ونحن مستمرون بتنفيذ استراتيجيتنا التي تركز بشكل أساسي على خلق وتعزيز القيمة لمساهمينا، وهو ما يتضح من خلال زيادة توزيعات أرباح «بروج» المرتقبة لتصل إلى 16.2 فلساً للسهم لعام 2025، والتي ستشكل أيضاً الحد الأدنى المتوقع لتوزيعات الأرباح حتى عام 2030 تحت مظلة «مجموعة بروج الدولية»».

وأعلنت «أدنوك» و«أو إم في»، بصفتهما المساهمين الرئيسيين في «مجموعة بروج الدولية»، عزمهما، بعد إتمام صفقة إنشاء المجموعة، توزيع أرباح إجمالية بنحو 8 مليارات درهم أي بأرباح سنوية تصل إلى 16.2 فلساً للسهم، اعتباراً من 2026 وحتى 2030