مساهمو «E7» يوافقون على توزيع 147.1 مليون درهم أرباحاً نقدية

عقدت مجموعة «e7» مزود حلول الهوية وخدمات تعزيز الوجود للعلامات التجارية من خلال منتجاتها وحلولها المتكاملة، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية جمعيتها العمومية السنوية برئاسة أحمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة المجموعة.

وبالإضافة إلى النظر في الموافقة على بنود عادية عدة، وافق مساهمو مجموعة «e7» على توزيع أرباح سنوية بقيمة 147.1 مليون درهم (7.36 فلوس للسهم) للسنة المالية 2024، أي ما يعادل 70% من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع، مما يتماشى مع سياسة توزيع الأرباح للمجموعة والتي تقضي بتوزيع ما لا يقل عن 50% من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع.

ويعكس توزيع الأرباح النهج الاستباقي للمجموعة في تخصيص رأس المال والذي يوازن بين مساعي المجموعة المتواصلة لاغتنام فرص النمو غير العضوي المعزز للقيمة، وتقديم أرباح عادية للمساهمين.

وقال أحمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «e7»: «يسعدني أن أشارككم نجاحاً جديداً في مسيرة مجموعة «e7» كشركة مدرجة، حيث حصلنا على الموافقة على أول توزيعات أرباح لنا بقيمة 147.1 مليون درهم.

يعكس هذا التزامنا بتقديم قيمة مضافة لمساهمينا، وهو ثمرة أدائنا المالي والتشغيلي القوي في 2024 نتيجة تعزيز محفظتنا من عقود العملاء على المدى الطويل، وتسجيل تقدم ملحوظ في مبادراتنا للنمو الاستراتيجي خلال العام».

كما وافق المساهمون في اجتماع العمومية على البيانات المالية لعام 2024.