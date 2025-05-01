مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة يعتمد نتائج الدورة الثالثة

عقد مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة اجتماعه التنسيقي لتقييم واعتماد النتائج النهائية للملفات المشاركة في النسخة الثالثة للجائزة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.

حضر الاجتماع سالم القصير، رئيس مجلس أمناء الجائزة، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية نائب رئيس مجلس الأمناء، ووليد الصايغ، عضو مجلس أمناء الجائزة- مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، وأحمد الجروان، عضو مجلس الأمناء- الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، أمين عام الجائزة، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، والدكتور عزام ارميلي مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية، عضو مجلس أمناء الجائزة، وحسن باشا، مستشار الجائزة وعدد من المسؤولين.

وجاء الاجتماع في إطار استكمال مراحل التقييم والتحكيم المعتمدة.

وشهدت الدورة الثالثة مشاركة واسعة من مختلف الدول العربية، حيث شاركت في الفئات المؤسسية كل من: الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، العراق، الأردن، تونس، الكويت، مصر، المغرب، سلطنة عمان، البحرين، والسودان، عبر مبادرات ومشاريع ريادية في تطوير الأداء المالي الحكومي، وتبني أفضل ممارسات الحوكمة والشفافية.

أما على صعيد الفئات الفردية فقد تنافست نخبة من الكفاءات والخبرات المهنية من دول الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، البحرين، الأردن، مصر، العراق، سلطنة عمان، تونس، وفلسطين، حيث تم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى عن كل فئة تقديراً لإسهاماتهم البارزة، وجهودهم في تعزيز كفاءة العمل المؤسسي، وتطوير السياسات والإجراءات المالية في بلدانهم.