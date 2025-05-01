«المالية» و«لولو هايبرماركت» توقّعان اتفاقية لتوفير أفضل العروض للكتالوج الاتحادي

أبرمت وزارة المالية اتفاقية استراتيجية مع شركة «لولو هايبرماركت» لتوفير منتجات الكتالوج الاتحادي بأفضل العروض والأسعار عبر منصة المشتريات الرقمية. وجرت مراسم توقيع الاتفاقية أمس في دبي، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ويوسف علي موسليليام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو الدولية.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير نطاق واسع من المنتجات عالية الجودة التي تلبي احتياجات الجهات الاتحادية، كما ستتمكن الجهات الاتحادية المطبقة لمنصة المشتريات الرقمية من الاستفادة من خصومات حصرية، ما يسهم في تعزيز فعالية الإنفاق العام وتحقيق أفضل قيمة مقابل المال.

وقال محمد الحسيني: «تأتي هذه الاتفاقية الاستراتيجية ضمن جهود وزارة المالية المستمرة لتطوير منظومة المشتريات الحكومية وتعزيز كفاءتها، بما يواكب تطلعات الحكومة الاتحادية نحو نماذج عمل أكثر مرونة واستدامة. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى توفير خيارات متنوعة وعالية الجودة تلبي احتياجات الجهات الحكومية، وتعزز مبادئ الشفافية والتنافسية».

وجرى على هامش توقيع الاتفاقية، إطلاق خاصية التنقل الرقمية «Punch Out» بين منصة المشتريات الرقمية ومنصة التسوق الإلكترونية لمجموعة اللولو، ما يُعد من أبرز التطورات الرقمية التي تم إدخالها على المنصة مؤخراً.