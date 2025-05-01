784 مليون درهم أرباح «إن إم دي سي» الربعية

أعلنت «مجموعة إن إم دي سي»، أمس، تحقيق نمو سنوي بلغ 22% في صافي الأرباح، الذي ارتفع من 641 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024 إلى 784 مليون درهم في الربع الأول 2025.

وارتفعت الإيرادات إلى 6.2 مليارات درهم، مسجلة نمواً بنسبة 16% على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، كما حققت الأرباح لكل سهم زيادة بنسبة 12% لتصل إلى 0.87 درهم، فيما بلغ إجمالي الأصول 32.7 مليار درهم بنهاية مارس 2025.

وقال محمد ثاني الرميثي، رئيس مجلس الإدارة: هذه النتائج تعكس طموحاتنا على المستويين المحلي والدولي، حيث أطلقنا شراكات ومشاريع ومرافق جديدة أسهمت في تعزيز أعمالنا وتوسيع نطاقها.