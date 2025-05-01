«جيسيك جلوبال» يبحث سبل إدارة الثغرات الأمنية

يبحث معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات «جيسيك جلوبال 2025»، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو، سبل إدارة الثغرات الأمنية.

ويشارك في الحدث أكثر من 25000 متخصص و750 علامة تجارية من 160 دولة، في أكبر تجمع للأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتشارك تينابل، الشركة المتخصصة في إدارة الثغرات الأمنية، بالمعرض، حيث تعرض أول منصة في العالم مدعومة بالذكاء الاصطناعي في هذا المجال.

وقال ماهر جاد الله، نائب الرئيس للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى تينابل: نؤمن أن بوسعنا كسب الحرب ضد المخاطر السيبرانية عبر استراتيجيات وحلول أمنية شاملة.