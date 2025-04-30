انطلاقة معرض عجمان العقاري.. و«الراسخون» تطرح مشاريع بنصف مليار درهم

في انطلاقة قوية لفعاليات معرض عجمان للاستثمار العقاري 2025، كشفت شركة الراسخون للعقارات عن طرح مشاريع عقارية جديدة بإجمالي استثمارات تتجاوز 500 مليون درهم، موزعة على ثلاث إمارات هي الشارقة، عجمان، وأم القيوين، وتشمل مشاريع زراعية وسكنية وتجارية وصناعية.

التفاعل الكبير مع المشاريع المطروحة في اليوم الأول يعكس الطلب الحقيقي في السوق العقاري، ويؤشر إلى أن المعرض جاء في توقيت مثالي يتزامن مع انتعاش عام في السوق وزيادة ملحوظة في الشراء.

وأكد خليفة سلطان بن حارب المهيري، مدير عام شركة الراسخون للعقارات، أن جناح الشركة في المعرض يشهد «إقبالاً لافتاً من الزوار والمستثمرين منذ الساعات الأولى للانطلاق، حيث تجاوز عدد الزوار في اليوم الأول وحده 1100 زائر، وهو ما وصفه بـ«مؤشر قوي على الثقة المتنامية بالشركة وبالسوق العقاري عموماً».

وأضاف المهيري: وجودنا في المنصة الرئيسية عند مدخل المعرض لم يكن مصادفة، بل استراتيجية مقصودة للتأكيد على ريادة «الراسخون» ومكانتها كشريك حقيقي في تطوير الاستثمار العقاري، كما أن هذا المعرض يشكل فرصة ذهبية للقاء العملاء وجهاً لوجه، بعيداً عن الوسطاء، وإتمام صفقات الشراء المباشر بأسعار تنافسية وتسهيلات حصرية.

المهيري أشار إلى أن المشاريع الثلاثة المعروضة في المعرض تم تصميمها وإعدادها وفق قراءة دقيقة لمؤشرات السوق العقاري الإماراتي، حيث أوضح أن «الراسخون للعقارات» تواكب الطلب الفعلي على الأراضي والمشاريع ذات العائد الاستثماري العالي، مشيراً إلى أن «العروض المطروحة تلبي احتياجات فئات متعددة من المستثمرين سواء في الشراء السكني أو التجاري أو حتى الزراعي والصناعي.

وتمثل مشاركة الشركة في المعرض أيضاً منصة للتواصل مع الشركاء الاستراتيجيين ومكاتب الاستشارات العقارية، ضمن إطار «شراكات النجاح» التي تقودها الشركة في مختلف إمارات الدولة.