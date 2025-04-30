ديليفرو تعلن عن تغييرات في الإدارة العليا لمنطقة الشرق الأوسط

أعلنت ديليفرو، الأربعاء، عن تغييرات في الإدارة العليا لمنطقة الشرق الأوسط، حيث سيتنحى أنيس حرب عن منصبه الذي شغله لحوالي 10 سنوات بعد تأسيس أعمال ديليفرو في المنطقة وقيادتها لتحقيق نجاحات كبيرة. وسيتولى نك برايس، الذي شغل سابقاً منصب المدير العام لديليفرو في هونغ كونغ، منصب المدير العام في الشرق الأوسط خلفاً لحرب.

أسس أنيس حرب شركة ديليفرو في دولة الإمارات عام 2015، وأشرف على تطورها لتصبح واحدةً من المنصات الرائدة في المنطقة لتوصيل الطعام والبقالة. وتحت قيادته، حققت ديليفرو توسعاً كبيراً في منطقة الشرق الأوسط، حيث عززت حضورها في مختلف أنحاء دولة الإمارات لتصل إلى الكويت وقطر. وقاد حرب جهود إطلاق العديد من الخدمات المبتكرة محلياً، مثل مطابخ ديليفرو السحابية «إديشنز»، وخدمة «هوب» للتوصيل السريع لطلبات البقالة، إضافة إلى إطلاق خدمة العضوية «ديليفرو بلس». كما لعب حرب دوراً محورياً في توسع الشركة إلى مجالات البقالة وتجارة التجزئة، وتولى الإشراف على محفظة تضم أكثر من 25,000 شريك وأسطول يزيد على 9,000 سائق توصيل، إلى جانب دعم الشركة في تحقيق النمو المستدام في المنطقة.

وقال ويل شو، الرئيس التنفيذي لشركة ديليفرو: أسس أنيس حرب أعمالنا في دولة الإمارات عام 2015، مستنداً إلى رؤيته القيادية ومثابرته وشغفه بالابتكار، التي وضع من خلالها حجر الأساس للتوسع ومواصلة النمو في الشرق الأوسط على مدار السنوات العشر الماضية. كما كوّن فريقاً رائعاً من المهارات والكفاءات المتنوعة، وترك بصمةً مؤثرة على عالم ديليفرو بأكمله، وقد استمتعتُ شخصياً بالعمل إلى جانبه. إننا ممتنون لإسهامات أنيس حرب الكبيرة التي قدمها للشركة، ونتمنى له التوفيق في الخطوة القادمة من مسيرته.

ومن جانبه، قال أنيس حرب: تشرفت بقيادة مسيرة نجاح ديليفرو الشرق الأوسط خلال السنوات العشر الماضية. وأنا فخورٌ بالفريق الرائع الذي عملت معه، وبالتعاون مع العديد من الشركاء المميزين وتقديم خدماتنا المميزة لملايين العملاء. كما أعرب عن امتناني العميق لسائقي التوصيل والمطاعم وشركائنا في قطاع تجارة التجزئة، وأوجه شكراً خاصاً لعملائنا الأوفياء على ثقتهم الكبيرة التي لطالما منحونا إياها على مدار السنين. أغادر منصبي وأنا على ثقةٍ تامة بأن نك سيتولى زمام الأمور بكفاءة عالية ليتابع رحلة نمو ديليفرو وازدهارها في المنطقة.

من جانبه، قال نك برايس: تأتي منطقة الشرق الأوسط على رأس قائمة الأسواق المهمة بالنسبة لنا في ديليفرو، وأنا أتطلع إلى المرحلة القادمة التي ستحمل المزيد من النجاحات والإنجازات. سنستمر في العمل على تعزيز قطاعاتنا المختلفة، من المطاعم إلى المتاجر ومحلات البقالة، مع التركيز على القيمة المقدمة للعملاء. سنسعى أيضاً إلى تعزيز أعداد المشتركين بخدمة «ديليفرو بلس»، وزيادة أرباح الإعلانات على المنصة، وتحسين كفاءة الخدمة في مختلف مراحلها. وتهدف هذه الإجراءات بالدرجة الأولى إلى تعزيز النمو وبناء النجاح لجميع شركائنا.