دوبيزل يطلق ميزة «البيع بالذكاء الاصطناعي»

تماشياً مع ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد في ابتكارات الذكاء الاصطناعي، وضمن الزخم المتواصل لأسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، أطلق دوبيزل ميزة «البيع بالذكاء الاصطناعي» الأداة الذكية الجديدة التي تهدف إلى الارتقاء بتجربة المستخدم على المنصة من خلال تبسيط عملية نشر الإعلانات. ويأتي هذا الإنجاز في إطار دعم الأهداف الاستراتيجية لأجندة دبي الاقتصادية «D33».

وصُممت أداة «البيع بالذكاء الاصطناعي» لتُمكّن المستخدمين من نشر إعلاناتهم بكل سهولة بمجرد تحميل صورة المنتج. وبناءً على الصورة، يقترح الحل المدعوم بالذكاء الاصطناعي تلقائياً تفاصيل رئيسية مثل الفئة والسعر والسمات الأخرى، ما يُقلل بشكل كبير من الحاجة إلى الإدخال اليدوي ويوفر على المستخدمين الوقت والجهد. وتسهم هذه العملية المبسّطة في تسريع نشر الإعلانات، وتضمن الاتساق والالتزام بمعايير الجودة العالية، ما يُعزز من كفاءة عملية الإشراف ويُحسّن تجربة المستخدم الشاملة على دوبيزل.

وقال حيدر خان، الرئيس التنفيذي لدوبيزل ومجموعة دوبيزل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «في دوبيزل، نلتزم بمواصلة الارتقاء بتجربة مستخدمينا، واضعين الابتكار في صميم كل ما نقوم به، من خلال تبنّي أحدث التقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي وتطوير منتجات وميزات متقدمة تعالج أبرز التحديات التي يواجهها المستخدمون. تمثل تجربة البيع الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي خطوة نوعية لا تقتصر على أتمتة عملية الإعلان فحسب، بل تسهم أيضاً في تبسيط وتعزيز تفاعل المستخدمين مع منصتنا، ما يرسخ معايير جديدة للكفاءة والجودة.

تُمكننا هذه الأداة من توفير تجربة سلسة وبديهية لكل من الأفراد والشركات، ما يضمن لهم الوصول إلى جمهورهم المستهدف بسرعة أكبر وفعالية أكثر. ونحن فخورون باتخاذ هذه الخطوة المهمة ضمن رحلتنا المستمرة نحو ترسيخ مكانة دوبيزل، كالسوق الإلكتروني الذي يتمتع بأعلى درجات من الثقة والكفاءة في المنطقة».