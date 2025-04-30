إنجاز 62% من مشروع «ڤيل 11» بمدينة مصدر

كشفت شركة برتڤيل للتطوير العقاري عن تحقيق مشروع «ڤيل 11» بمدينة مصدر نسبة إنجاز تجاوزت 62%، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن منصة «داري» التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي.

ويُعد مشروع «ڤيل 11»، الواقع في مدينة مصدر، الرائدة عالمياً في مجالات الاستدامة والابتكار الحضري، نموذجاً يجسد مفاهيم العيش المستدام والحياة العصرية، ضمن بيئة متكاملة تهدف إلى تحقيق تطلعات سكان أبوظبي المستقبلية.

وأكدت «برتڤيل» حرصها على الالتزام بتنفيذ المشروع قبل الجدول الزمني المحدد، تمهيداً لإنجاز وتسليم الوحدات للمشترين في الموعد المقرر، ما يعزز ثقة المستثمرين والمشترين بمشاريع الشركة، وبالسوق العقاري بالإمارات.

ويمتد مشروع «Ville 11» على مساحة أرض تتجاوز 57 ألف قدم مربعة، فيما تصل مساحة البناء إلى 212 ألف قدم مربعة، ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي عند مدخل مدينة مصدر.

وفي إطار خططها التوسعية، تستعد شركة برتڤيل للتطوير العقاري لإطلاق عدد من المشاريع الجديدة قريباً في منطقة الراحة في أبوظبي، بما يعزز مساهمتها في دعم التنمية العمرانية المستدامة بالإمارة.

وكانت «برتڤيل» قد كشفت عن إطلاق مشروع «باب القصر ريزورت ريزيدنس 18 و19»، بمدينة مصدر في أبوظبي، والذي يعد أول مشروع سكني بعلامة فندقية فاخرة على الطراز الإماراتي يتم تطويره في مدينة مصدر.

كما تضم محفظة مشاريع الشركة في أبوظبي مشاريع «ڤيل 12» في مدينة مصدر، و«باب القصر ريزيدنس 25»، و«باب القصر ريزيدنس 31» في ياس باي بجزيرة ياس.