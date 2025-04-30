«تاليس» العالمية: الإمارات نجحت في إرساء معيار عالمي للحوكمة المعززة بالذكاء الاصطناعي

أكد عبد الحفيظ موردي، الرئيس التنفيذي لشركة «تاليس» العالمية في الإمارات والرئيس التنفيذي لشركة «تاليس إمارات للتقنيات»، أن الإمارات نجحت في إرساء معيار عالمي للحوكمة المعززة بالذكاء الاصطناعي، بما يتماشى تمامًا مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.

وقال في بيان صحفي إنه مع إنجاز هذه الخطوة الجديدة المتمثلة في دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات التشريعية ووضع القوانين، تؤكد الدولة على أهمية الابتكار في تعزيز السياسات العامة وليس فقط في تسريعها.

ويكتسب هذا الإنجاز أهمية خاصة، حيث يتجاوز حدود الاستثمار في الذكاء الاصطناعي أو اعتماده، ليُقدم مثالاً على بناء نظام أكثر استجابة وكفاءة، مع الحفاظ على دور العنصر البشري باعتباره محور عملية صنع القرار.

وأضاف: يلعب الذكاء الاصطناعي الموثوق، من خلال المساعدة على بناء أنظمة ومعدات أكثر أمانًا وموثوقية واتخاذ قرارات أفضل، دورًا رئيسياً في مواجهة تحديات المستقبل. وقد يؤثر هذا على التفكير العالمي، حول كيفية تحقيق التوازن بين التقدم التكنولوجي مع الحفاظ على الثقة المؤسسية.

وقال إنه في ظل التطورات القائمة، سنشهد على تعقيدات وصعوبات تتجاوز دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبلنا، لتطال كيفية كسب ثقة الجمهور. وتعكس هذه المبادرة، رسالة قوية تؤكد على أنه من خلال الضمانات المناسبة والرؤية الصحيحة، يُمكننا إطلاق الإمكانات الحقيقية للذكاء الاصطناعي لبناء مستقبل نثق به جميعاً.