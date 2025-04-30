85.8 مليون دولار أرباح "دبي لصناعات الطيران" خلال الربع الأول

ارتفع صافي أرباح "دبي لصناعات الطيران" بنحو 26.54% إلى 85.8 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ67.8 مليون دولار خلال الربع الأول من 2024.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، ارتفعت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 45% إلى 101.2 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 69.7 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الماضي.

ونمت الإيرادات 15% إلى 395.9 مليون دولار مقارنة بـ343.6 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

ووفق بيانات الشركة تجاوزت قيمة إجمالي الأصول 13.1 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري، وبلغت السيولة المتاحة نحو 3 مليارات درهم.

وبلغ عدد الطائرات المستحوذ عليها: 19 منها 13 مملوكة و6 مدارات، وعدد الطائرات المباعة 15 منها 11 مملوكة و4 مدارات.

وبلغت اتفاقيات التأجير والتمديدات والتعديلات الموقعة 61 منها 46 مملوكة و15 مدارة.

ووصل عدد ساعات العمل المحجوزة في قسم الهندسة إلى حوالي 500 ألف، فيما وصل عدد عمليات الفحص المنفذة في قسم الهندسة إلى 102.

وشهد الربع الأول توقيع اتفاقية للاستحواذ على شركة “Nordic Aviation Capital DAC”؛ بقيمة إجمالية 2 مليار دولار، وتوقيع اتفاقيات للاستحواذ على 17 طائرة بقيمة مليار دولار.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: كان الربع الأول من عام 2025 استثنائياً من الناحيتين المالية والتشغيلية فقد تجاوز هامش ربحنا قبل الضرائب 25%، وارتفع عائدنا على حقوق الملكية إلى 13% بفضل البيئة التشغيلية المواتية وقابلية توسع نموذج أعمالنا.