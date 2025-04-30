119.8 مليون درهم صافي أرباح «أمريكانا للمطاعم» بنمو 16.5 % للربع الأول

حققت شركة أمريكانا للمطاعم نمواً في الأرباح بنسبة 16.5 % خلال الربع الأول 2025، ليصل إلى 32.65 مليون دولار (119.82 مليون درهم).

وارتفعت الإيرادات بنسبة 16.2 %، إلى 573.2 مليون دولار (2.1 مليار درهم) في الربع الأول، وجاء الأداء مدعوماً بنمو المبيعات على أساس المثل بالمثل، واستمرار التوسّع لشبكة المتاجر. وقد تحقق هذا النمو، رغم التباطؤ في الطلب الاستهلاكي في بعض الأسواق، وامتداد فترة شهر رمضان المبارك في هذا العام، وانخفاض قيمة العملة في مصر بشكل رئيس.

وخلال الربع الأول من عام 2025، بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)، 121.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 17.4 %، مقارنة بالربع الأول من عام 2024. كما بلغ صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم، 32.6 مليون دولار، ما يعكس نمواً سنوياً بنسبة 16.5 %. جاء هذا الارتفاع نتيجة نمو الإيرادات، وتحسن هامش الربح الإجمالي، من خلال مبادرات خفض التكاليف.

وظلت هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) وصافي الدخل، متماشية بشكل عام مع نفس الفترة من العام الماضي، رغم تطبيق أنظمة ضريبية جديدة بقيمة 3.5 ملايين دولار أمريكي في بعض الأسواق الرئيسة في الربع الأول من 2025. إضافةً ذلك، شمل صافي الدخل للربع الأول من 2024 بنوداً إيجابية غير متكررة، بمجموع 7.4 ملايين دولار، والتي تتعلق بشكل رئيس بتخفيف تكاليف التسويق، والتي تم تسويتها للأرباع اللاحقة.

كما سجلت الشركة تدفقاً نقدياً حراً قدره 33.5 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول، مع الحفاظ على ميزانية قوية، واحتياطي نقدي متين، دون أي رافعة مالية.

وافتتحت الشركة خلال الربع 14 متجراً جديداً، إلى جانب دمج 46 متجراً إضافياً من سلسلة بيتزا هت في سلطنة عُمان، ليصل إجمالي عدد المتاجر إلى 2,630 في 12 دولة، ما يعكس النمو المتواصل في شبكة الشركة، والاستثمار في الأسواق الرئيسة.

وبدأت الشركة عام 2025 بخطة واضحة، ترتكز على تعزيز التعافي في عدد المعاملات، ورفع متوسط قيمة الفاتورة، ومواصلة الاستثمار في الحلول الرقمية، وتؤكد «أمريكانا للمطاعم» التزامها بتطوير قنوات البيع المتعددة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز كفاءة التكاليف، لدعم الأداء خلال الفترة المتبقية من العام.

ورغم احتمال تأثير ارتفاع الضرائب في بعض الأسواق على صافي الدخل في الفترات المقبلة، إلا أن الشركة تتعامل مع هذه التحديات من خلال التخطيط المالي المحكم والمرونة التشغيلية. وتواصل «أمريكانا للمطاعم» إحراز تقدم ثابت في مؤشرات الأداء الرئيسة، وتحقيق قيمة مضافة لأصحاب المصلحة، بما يعزز حضورها في الأسواق الرئيسة، تماشياً مع التوجهات التي أعلنتها مع بداية عام 2025.